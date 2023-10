Carlos Antonio Vélez no aguantó y lanzó fuerte dardo contra Néstor Lorenzo: “no se haga el pendejo”

La polémica por el horario del partido entre la Selección Colombia y Uruguay no se detiene. Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, arremetió de nuevo este miércoles contra Néstor Lorenzo y le lanzó una serie de críticas por haber dejado en el aire que la decisión no la había tomado su cuerpo técnico.

“Ayer dije aquí y lo corroboré con el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que quien elige los horarios de los partidos es el señor Lorenzo, entonces que no se haga el orejón, que no se haga el pendejo. Ya es la segunda vez que sale con cosas que no le están gustando a la Federación”, dijo en su columna de Palabras Mayores.