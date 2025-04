César Farías explotó contra famoso periodista y le dijo de todo: cámara oculta lo grabó

Pero no fue hasta el final de la misma que César Farías se levantó y fue a confrontarlo. “Te exijo que me respetes” , fue una de las frases que se escucha decir al técnico juniorista.

¿Qué había dicho Farías?

Lo cierto es que esta no es la primera vez que César Farías protagoniza encontronazos con la prensa , aunque siempre había sido frente a los micrófonos de la transmisión oficial y no terminada la grabación.

“No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que los periodistas puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo“, fueron las declaraciones del venezolano.

Pero Illera le contrapreguntó y ahí hubo un quiebre que podría explicar la reacción del entrenador. “Yo no estoy dando a entender nada. Yo no soy el que decide eso. No tengo ningún tipo de injerencia. Yo no puedo hablar por nadie más, solo por mí“, completó Farías.