Compañero de Lionel Messi reveló que lo obligaron a decir que el argentino era el mejor jugador del mundo

El jugador de origen alemán tuvo un corto paso por el club catalán durante la temporada del 2019, tras haber sido un destacado jugador con el Milan en Italia o el Schalke 04 del fútbol alemán. A pesar de haber estado solamente durante seis meses, pudo presenciar algunos momentos con la estrella argentina, Lionel Messi, de quien reveló algunas situaciones y detalles que no se conocían hasta el momento.

A lo largo de ese semestre tuvo la oportunidad de compartir tanto en el vestuario como en el terreno de juego con ofensiva, que en ese entonces lideraba el ataque del conjunto blaugrana y que era conformado por Luis Suárez y Lionel Messi, entre otras grandes estrellas del fútbol mundial, como lo era Gerard Piqué en la zona defensiva.

¿Qué dijo Kevin Boateng sobre Lionel Messi?

Sus declaraciones se dieron en medio de una entrevista con el ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, en el podcast VIBE With FIVE, que es conducido por el recordado jugador de origen inglés. Allí reveló una situación que se vivió entre el reciente campeón del mundo en Catar 2022 y el arquero Marc André Ter Stegen, mientras se realizaba una sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas del conjunto español.

“Solíamos practicar disparos desde fuera del área en los entrenamientos. ¿Messi? 100 disparos, 98 goles. Te lo digo: no es normal. Al arco cada disparo contra Ter Stegen. Y yo le decía a Marc en alemán: ‘¡Vamos, páralo!, y él: ‘No puedo’. Las metía en cada ángulo, y cuando no entraban pensábamos que estaba enfermo, que tenía fiebre. No fallaba uno ante un portero como Ter Stegen. Y los disparos que no entraban era porque el arquero hacía una parada increíble. No era normal”, contó el alemán.

Así mismo, reconoció el talento y la habilidad del delantero que ahora se encuentra vistiendo la camiseta del Inter de Miami: “Para ser honesto, tengo que decirte que Messi no comete errores, en serio, no los hace”.

Por otro lado, el jugador, que firmó su retiro el pasado mes de agosto mientras jugaba para el Herta de Berlín, reveló que ningún futbolista debería compararse con Lionel Messi, “porque esto es lo que los jugadores jóvenes del Barça hacían, ¿sabes? Ellos lo miraban, lo hacían en los entrenamientos y se lesionaban. Malcom, Dembélé... ellos siempre se lesionaban. No entrenaban al 100%. Luego jugaban el partido y es diferente porque no puedes esprintar. Él es el único del mundo que puede hacer eso”.

Boateng mintió al asegurar que Messi era el mejor del mundo

Así mismo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue al asegurar que mintió cuando señaló a Messi como el mejor jugador del mundo: “Me dijeron que diga eso si no, no jugaría” y complementó diciendo que, “cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida”.

Boateng, nacido en territorio alemán, pero que representó a la selección de Ghana, en su primer paso por el Milan durante las temporadas del 2010 y el 2013, tuvo la oportunidad de jugar con Ronaldhino, uno de los jugadores más recordados e históricos del fútbol brasileño, y aseguró que era su héroe.

Y recordó una anécdota que tuvo con el brasileño. “Salir de fiesta con él es más de lo que te puedes imaginar. Solía hacerlo de vez en cuando, pero a mi mujer le decía que iba a jugar póquer. Y una noche a las cuatro de la mañana mi celular empezó a vibrar y vi que era Ronnie. Mi mujer me preguntó: ‘¿Qué está mal? ¡Atiende el teléfono!’. Por supuesto estaba de fiesta, quizás estaba borracho, no lo sé... Y siguió llamando, siguió llamando…”