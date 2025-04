Compañero explotó con Miguel Borja y lo regañó en pleno partido: se oyó en todo el estadio

Noche fría para Borja

Del atacante de Tierralta, Córdoba, hay que decir que para Marcelo Gallardo no es el titular habitual debido a sus actuaciones que oscilan en partidos buenos, y otros no tanto.

Miguel Borja pasó en blanco en el River Plate vs. Barcelona por Libertadores | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el compromiso por la fecha 2 del certamen continental no apareció en el once inicial, pero sí entró para la segunda mitad y alcanzó a jugar 64 minutos. El balance es que no fueron los más favorables, recibió tarjeta amarilla y hasta un regaño por parte de su compañero, Enzo Pérez.