Deportes

Complejo parte médico sobre Jefferson Lerma llega desde Inglaterra: técnico de Crystal Palace lo confirmó

El choque que tuvo Lerma, en el partido ante Newcastle, obligó a activar protocolos de conmoción cerebral.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
6 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Oliver Glasner habló sobre el estado de salud de Jefferson Lerma.
Oliver Glasner habló sobre el estado de salud de Jefferson Lerma. Foto: Getty Images

El técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, confirmó que el colombiano Jefferson Lerma estará fuera de las canchas hasta el próximo 17 de enero de 2026. Lo hizo en rueda de prensa previa al partido contra Aston Villa, que se llevará a cabo este miércoles.

“Jefferson Lerma está fuera por la conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para el partido contra Sunderland”, fueron las palabras de Glasner, recogidas por la misma web oficial de Crystal Palace.

Jefferson Lerma saliendo lesionado lesionado en el partido ante Newcastle.
Jefferson Lerma saliendo lesionado lesionado en el partido ante Newcastle. Foto: Getty Images

Jefferson Lerma, baja en Crystal Palace por conmoción cerebral

Fue el pasado domingo, 4 de enero de 2026, cuando Jefferson Lerma tuvo que abandonar el partido donde Crystal Palace visitó a Newcastle. Ocurrió por la fecha 20 de la Premier League, y los hechos se dieron al minuto 35′ de partido, cuando todo iba 0-0.

Newcastle cobró un tiro libre desde la izquierda, muy cerca al área de Crystal Palace. Tyrick Mitchell levantó el centro que tenía dirección a su compañero, Malick Thiaw, pero este último tuvo un choque muy fuerte, de cabeza, con Jefferson Lerma. Ambos cayeron al suelo debido al dolor, pero el colombiano se llevó la peor parte.

Deportes

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Deportes

Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Deportes

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Deportes

Luis Suárez imparable de cara al Mundial 2026: golazo que lo acerca a su primer título con Sporting Lisboa

Deportes

Paliza dejó último clasificado a cuartos en Copa de África entre Costa de Marfil y Burkina: choque con Egipto será electrizante

Deportes

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

Deportes

La vistosa asistencia de Luis Díaz que hizo aplaudir a Gnabry: en Bayern Múnich es sensación

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Deportes

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Deportes

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Fue absolutamente involuntario, tratándose de una acción de juego, pero los protocolos por conmoción cerebral se tuvieron que activar de inmediato. Los cuerpos médicos de ambos clubes entraron a ayudar a los jugadores, mientras Thiaw se levantó y siguió, aunque Lerma tuvo que salir sustituido.

La preocupación se instaló en el estadio St. James’ Park, donde se disputaba el Newcastle vs. Crystal Palace. Para tranquilidad de todos, Jefferson Lerma se retiró de la cancha caminando por sus propios medios, aunque tambaleándose en consecuencia del choque.

Esta situación desencadena el protocolo de conmoción cerebral que mencionó Oliver Glasner. Crystal Palace pierde a Jefferson Lerma en un total de dos partidos:

  • Contra Aston Villa (casa) por Premier League - 7 de enero de 2026
  • Contra Macclesfield (visita) por la tercera ronda de la FA Cup - 10 de enero de 2026

Eso, sin contar que se perdió gran parte del partido ante Newcastle, mismo que acabó perdiendo Crystal Palace con un contundente 2-0 y que le causó una gran caída en la tabla de posiciones, quedando en la casilla 14 con 27 puntos.

Con el pasar de los días, se espera que haya más novedades sobre Jefferson Lerma, una pieza fundamental en Crystal Palace. Daniel Muñoz también estaría muy pronto a regresas a las canchas, tras su lesión de rodilla.

Más de Deportes

Marino Hinestroza habló sobre su presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional.

Marino Hinestroza rompe el silencio sobre presunto acto de indisciplina en Atlético Nacional: aclaró lo de Boca

Marino Hinestroza, delantero titular de Atlético Nacional

Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Falcao, Candelo y Robayo.

Las opciones de Millonarios para el ‘The Last Dance’ que revolucionó las redes sociales

Oliver Glasner habló sobre el estado de salud de Jefferson Lerma.

Complejo parte médico sobre Jefferson Lerma llega desde Inglaterra: técnico de Crystal Palace lo confirmó

Momento del remate de Luis Suárez contra Guimaraes.

Luis Suárez imparable de cara al Mundial 2026: golazo que lo acerca a su primer título con Sporting Lisboa

Costa de Marfil pasó sin complicaciones a la siguiente ronda de la Copa de África

Paliza dejó último clasificado a cuartos en Copa de África entre Costa de Marfil y Burkina: choque con Egipto será electrizante

Jhon Jáder Durán marcó el primer gol de 2026 en Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

Luis Díaz asistió por duplicado y se llevó los aplausos de Serge Gnabry.

La vistosa asistencia de Luis Díaz que hizo aplaudir a Gnabry: en Bayern Múnich es sensación

Riyad Karim Mahrez of Algeria and Meschack Elia Lina of Congo DR battle for the ball during the AFCON Group C match between Algeria and DR Congo at Moulay El Hassan Stadium, Rabat, Morocco on January 6, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

Final de infarto en Argelia vs. RD Congo: agónico golazo definió la serie en la Copa Africana

Néstor Lorenzo habló sobre el partido contra Portugal en el grupo K del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

Noticias Destacadas