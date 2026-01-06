Complejo parte médico sobre Jefferson Lerma llega desde Inglaterra: técnico de Crystal Palace lo confirmó

El técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, confirmó que el colombiano Jefferson Lerma estará fuera de las canchas hasta el próximo 17 de enero de 2026. Lo hizo en rueda de prensa previa al partido contra Aston Villa, que se llevará a cabo este miércoles.

“Jefferson Lerma está fuera por la conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para el partido contra Sunderland”, fueron las palabras de Glasner, recogidas por la misma web oficial de Crystal Palace.

Jefferson Lerma saliendo lesionado lesionado en el partido ante Newcastle. Foto: Getty Images

Jefferson Lerma, baja en Crystal Palace por conmoción cerebral

Fue el pasado domingo, 4 de enero de 2026, cuando Jefferson Lerma tuvo que abandonar el partido donde Crystal Palace visitó a Newcastle. Ocurrió por la fecha 20 de la Premier League, y los hechos se dieron al minuto 35′ de partido, cuando todo iba 0-0.

Newcastle cobró un tiro libre desde la izquierda, muy cerca al área de Crystal Palace. Tyrick Mitchell levantó el centro que tenía dirección a su compañero, Malick Thiaw, pero este último tuvo un choque muy fuerte, de cabeza, con Jefferson Lerma. Ambos cayeron al suelo debido al dolor, pero el colombiano se llevó la peor parte.

Fue absolutamente involuntario, tratándose de una acción de juego, pero los protocolos por conmoción cerebral se tuvieron que activar de inmediato. Los cuerpos médicos de ambos clubes entraron a ayudar a los jugadores, mientras Thiaw se levantó y siguió, aunque Lerma tuvo que salir sustituido.

La preocupación se instaló en el estadio St. James’ Park, donde se disputaba el Newcastle vs. Crystal Palace. Para tranquilidad de todos, Jefferson Lerma se retiró de la cancha caminando por sus propios medios, aunque tambaleándose en consecuencia del choque.

Esta situación desencadena el protocolo de conmoción cerebral que mencionó Oliver Glasner. Crystal Palace pierde a Jefferson Lerma en un total de dos partidos:

Contra Aston Villa (casa) por Premier League - 7 de enero de 2026

Contra Macclesfield (visita) por la tercera ronda de la FA Cup - 10 de enero de 2026

Eso, sin contar que se perdió gran parte del partido ante Newcastle, mismo que acabó perdiendo Crystal Palace con un contundente 2-0 y que le causó una gran caída en la tabla de posiciones, quedando en la casilla 14 con 27 puntos.

Con el pasar de los días, se espera que haya más novedades sobre Jefferson Lerma, una pieza fundamental en Crystal Palace. Daniel Muñoz también estaría muy pronto a regresas a las canchas, tras su lesión de rodilla.