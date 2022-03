Con David Ospina, Nápoli acecha el liderato en Italia ¿Cómo le fue al portero?

Foto: NurPhoto via Getty Images

Este sábado, el Nápoli que tuvo al colombiano David Ospina como titular, logró una importante victoria ante Udinese que lo puso al acecho del liderato en la Serie A. Víctor Osimhen anotó su segundo doblete consecutivo para empujar al cuadro napolitano hacia una preciada victoria en casa por 2-1, y empatar provisionalmente en puntos con el líder de la Serie A, el AC Milan.

A pesar de que el equipo de Luciano Spalleti llegó al descanso por detrás en el marcador (0-1) y que los murmullos circulaban por el estadio Maradona, el atacante nigeriano despejó las dudas de su entrenador y de su público con un gol de cabeza (min. 52, 1-1) y después con un tiro cruzado (min. 63, 2-1).

Con este nuevo doblete, una semana después del que logró también de manera decisiva en Verona contra el Hellas (2-1), Osimhen devuelve las esperanzas del ‘scudetto’ al Nápoles.

David Ospina fue clave en el triunfo de los suyos. El portero colombiano tuvo grandes atajadas que le dieron una calificación de siete puntos a pesar de recibir un gol en contra.

El Nápoli, que rindió un nuevo homenaje al fallecido Diego Maradona, es segundo con 63 puntos, los mismos que el Milán que aún no ha jugado en esta jornada.

Programación y resultados Serie A

Viernes

Sassuolo 4-1 Spezia

Génova 1-0 Torino

Sábado

Nápoles 2-1 Udinese

Inter - Fiorentina

Cagliari - Milan

Domingo

Unione Venezia - Sampdoria

Empoli - Hellas Verona

Juventus - Salernitana

Roma - Lazio

Bolonia - Atalanta

¿Qué pasará con Ospina y su futuro?

El futuro de David Ospina en el Nápoles de Italia sigue siendo una incógnita. El tiempo corre en contra del arquero colombiano en cuanto a su panorama, dado que tiene contrato con la escuadra europea hasta el 30 de junio del presente año.

El portero, que ha sido titular indiscutible en el esquema de Spaletti, ha manifestado su deseo de quedarse en este club, pero la directiva napolitana no ve muy viable su estancia y buscaría renovar su arco, dándole la confianza a Alex Meret y buscar otra ficha.

En ese orden de ideas, en Italia ya se habla del que será el posible reemplazo del golero cafetero. Lorenzo Montipo, quien milita en el Hellas Verona, sería una de los nombres que maneja el Nápoles para la próxima temporada; su agente, Alberto Fontana, habló sobre Nápoles y una posible llegada.

“Lamentablemente, el año pasado descendió encajando muchos goles. En Verona se relanzó, el sueño de todos siempre es subir un escalón, pero Lorenzo tiene que pensar en completar su propia maduración”, dijo de entrada en charla con Radio Marte.

“Creo que habrá interés: si uno lo hace tan bien y tiene esta edad, me asombraría lo contrario. Al Nápoles ciertamente no se puede decir que no, ya que todos los grandes equipos necesitarán dos porteros fuertes para estar a la altura en cualquier competencia”, agregó.

Ante la situación por la que pasa el cafetero, ya varios equipos empiezan a hacer sus apuestas por sus servicios. Dos grandes de Europa han sido los que más han sonado en las últimas semanas para contar con Ospina, pero en los últimos días se activó el interés de un exótico equipo que lo tenía en carpeta, pero que había desaparecido de la órbita.

Se trata del Al-Nasr, de los Emiratos Árabes Unidos, equipo que reactivó las conversaciones con el colombiano para tenerlo en la próxima temporada. El periodista Rudy Galetti informó a través de su cuenta de Twitter que no “hay ninguna sorpresa a partir del 9 de enero: Al-Nasr sigue interesado en David Ospina y la oferta enviada al jugador sigue vigente”.

Por otro lado, uno de los rumores que ha tomado más fuerza en horas recientes ha sido una posible llegada al Real Madrid, club que ha preguntado por sus servicios desde hace un tiempo.