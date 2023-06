Con el deber cumplido, Alberto Gamero rompió el silencio y despejó rumores sobre su continuidad en Millonarios

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló sobre su continuidad en el club y expresó su confianza en que el proceso de renovación transcurrirá sin problemas. En una entrevista en el programa radial Mañanas Blu, después de ganar la estrella número 16 con el equipo embajador, Gamero también abordó las posibles salidas de jugadores y la importancia de respetar los procesos en el fútbol colombiano.

Alberto Gamero afirmó que espera renovar con Millonarios. - Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

El técnico afirmó que no hay motivos para preocuparse por su futuro en Millonarios. Reveló que ha tenido conversaciones con la junta directiva y que tanto él como el club están satisfechos con su desempeño. Aunque su contrato vence este año, el campeón se mostró optimista y confiado en que llegarán a un acuerdo para extender su vínculo.

“Ya hemos tenido varios diálogos. Yo estoy feliz aquí, creo, y me imagino por lo que he escuchado, ellos están felices conmigo. Entonces, yo no creo que vaya a haber problemas, pero sí, mi contrato termina este año”, manifestó Gamero.

El entrenador también destacó la importancia de mantener la estabilidad en el equipo y reconoció que algunos jugadores, como Óscar Cortés y Andrés Llinás, han despertado el interés de clubes internacionales. Gamero comprende el deseo de los futbolistas de dar el salto al fútbol internacional y aseguró que los apoya en ese proceso. Aunque les gustaría retener a estos jugadores, entienden que es difícil resistirse a las propuestas de clubes como Lens de Francia y River Plate.

Andrés Llinás marcó el gol que empató el partido ante Nacional - Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a los cambios realizados por Atlético Nacional al final del partido, Gamero admitió desconocer los detalles y consideró inapropiado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, dejó en claro que Millonarios también ha enfrentado momentos difíciles y resaltó la importancia de la perseverancia y el respeto por los procesos. Para él, el éxito actual es un ejemplo para otros clubes en el fútbol colombiano.

“El mensaje es la perseverancia, que entiendan que esto no es de la noche a la mañana, que entiendan que este es un proceso. Yo creo que esto de Millonarios es darle una perspectiva a muchos directivos en el fútbol colombiano, que respetemos procesos, que los procesos son buenos, que los procesos se cosechan”, agregó el técnico, que después de la final de la Liga BetPlay ya piensa en el duelo contra Defensa y Justicia por Copa Sudamericana, del próximo jueves, donde buscará el pase directo a los octavos de final.

La reacción de Gamero cuando se coronó campeón

Segundos después de que Larry Vásquez anotará el penal que le dio el título a Millonarios, la euforia y la felicidad invadió los corazones de cada hincha embajador y Alberto Gamero no fue ajeno a estos sentimientos. En el banquillo, aquel lugar que lo recibió durante toda la temporada y que fue testigo de cada victoria del conjunto capitalino, Alberto Gamero protagonizó el hecho que conmovió a miles de aficionados del fútbol.

Inconsolable y con el rostro tapado, Alberto Gamero se encontraba sentado, llorando de felicidad por el logro que acababa de conseguir. La periodista Valentina Rincón fue la testigo que grabó el video, que posteriormente fue publicado en las redes sociales. “Nadie lo merecía más que él. A veces el fútbol es Justo. Gracias a la vida por ver este momento tan especial”, escribió la comunicadora por medio de su cuenta de Twitter.

Nadie lo merecía más que él. A veces el fútbol es Justo. Gracias a la vida por ver este momento tan especial. 💙🙏🏻 pic.twitter.com/x88cOzYn1W — Valentina Rincón⚽️ (@Valen_Rincon11) June 25, 2023

Alberto Gamero llorando después de ganar la final de la Liga BetPlay 2023-I. Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports - Foto: Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports

Con una trayectoria de 17 años en el mundo del fútbol, Gamero ha acumulado una gran experiencia desde sus inicios como asistente técnico en Boyacá Chicó en 2006. Su dedicación y recorrido lo han llevado a donde está hoy: consagrándose campeón con Millonarios contra Nacional, el mayor rival histórico del conjunto embajador.