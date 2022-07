Con estilo, así Rigoberto Urán afronta la tremenda ola de calor en Francia

Mientras en el Viejo Continente se corre el Tour de Francia, esa zona del mundo atraviesa una de las olas de calor más fuertes en su historia. Los termómetros seguían este lunes al alza, donde se han alcanzado temperaturas de 40 grados, y esperan se sigan rompiendo récords en las mediciones.

El pedalista colombiano Rigoberto Urán ha hecho referencia a las altas temperaturas que se presentan en Francia, por medio de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía en pantaloneta y crocs, siendo esta una de las formas de vestir adecuada para afrontar la histórica ola de calor.

“Qué calor por aquí”, dice Rigo en su publicación en Instagram, haciendo referencia a las altas temperaturas que deberá afrontar cuando esté rodando por las carreteras de Francia junto a sus colegas.

“Más caliente que el Sáhara”, titula hoy el diario inglés The Sun. Donde, por ejemplo, las escuelas de varias zonas cerraron y, ante posibles perturbaciones por el calor, varias compañías de trenes llamaron a no viajar lunes y martes.

Ante esta preocupante situación, Marc Madiot, director del equipo francés Groupama-FDJ, consideró este lunes que se deben tomar diferentes medidas contra el calor para el bienestar de los corredores, de cara a los próximos años, ante el aumento general de las temperaturas.

“Me parece decepcionante que se preste tan poco interés al bienestar de los corredores, ellos merecen un poco más de consideración y de respeto”, reaccionó en línea con las críticas aparecidas en redes sociales sobre el regado de las carreteras, una técnica que se utiliza desde hace décadas para evitar las placas de asfalto fundido, peligrosas para la carrera.

El director fue más allá y aseguró que con animales se hubieran preocupado más por preservarles la vida ante las altas temperaturas que, sumado al enorme despliegue físico que deben hacer los corredores, podrían generar un peligro para su integridad.

“Ni siquiera entiendo que no se plantee la cuestión. Si el caso fuese con animales, ni habría debate para ponerlos en buenas condiciones”, añadió Marc Madiot.

La Unión Ciclística Internacional (UCI) implemento a raíz de las altas temperaturas un sistema de riego previo a que pasen los competidores, con el objetivo de que no se derrita el alquitrán, un compuesto del que están hechas las carreteras y que debido a la ola de calor se puede llegar a derretir, lo cual podría generar accidentes catastróficos cuando las ruedas de los pedalistas crucen por encima.

El periodista Maximilian Rieger, del Deutschlandfunk Sport, mostró mediante sus redes sociales el proceso de riego de las carreteras en un intento de conservar su buen estado para el paso del lote.

C'est pour des raisons de sécurité (goudron qui fond) et la citerne entière qui dure pour les 3 jours fait 1/6 du volume d'une piscine https://t.co/uzfMQ9DgMl — Le ßeau Vélo (@Le_Beau_Velo) July 17, 2022

“Es la primera vez que me encuentro con situaciones tan peligrosas”, afirmó Marc Madiot, director de la formación francesa.

Las autoridades de la competición aseguran estar alertas ante los reportes entregados por el gobierno local y sus entidades de monitoreo climático, sin embargo, ya se evidencian algunos signos de incomodidad en algunos equipos debido al gran esfuerzo que los ciclistas deben hacer para completar las exigentes etapas bajo temperaturas tan altas.

Luego de culminada la primera semana del Tour de Francia, Rigoberto Urán ha sido uno de los primeros en confirmar las próximas competencias que tendrá luego de este Tour, en el que se ubica en la posición 28, a un poco más de una hora con respecto al líder, Jonas Vingegaard.

En charla con los medios de comunicación, Rigo confirmó que estará en la clásica de San Sebastián que se correrá el 30 de julio, sirviendo como preparación para la Vuelta España, competencia a la que fue notificado.

“Tengo que seguir corriendo. Voy a correr Vuelta a España. ¿Permiso? Acá no dan permiso de nada. Como no hizo bien acá, tenga. Camellando parejo. Me veía en Barú la otra semana y me dicen que voy a San Sebastián y a la Vuelta a España”, dijo el líder del EF Easy Post.

Según el pedalista antioqueño, viene una semana importante en los Pirineos, el cual, anticipó, será un trayecto duro por la exigencia en los asensos y las condiciones del clima.

*Con información de AFP.