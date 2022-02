¡Con la cabeza en alto! Las tucanes se despidieron del sueño Mundial de Rugby

El Rugby podría denominarse en Escocia lo que el ciclismo en Colombia: el deporte Nacional. Son los escoceses potencia en este deporte.

Ese país participa en el torneo de las Cinco Naciones midiéndose contra grandes selecciones como Inglaterra, Irlanda, Gales y Francia.

Mientras las mujeres de este deporte en Escocia están cerca del top 10 en el World Rugby Ranking, Colombia no se acerca a las 20 primeras selecciones más importantes, de hecho tienen más de 500 partidos en competencia de esta modalidad.

Sin embargo, las nuestras, llamadas Tucanes han tenido una gran década en el Rugby y han marcado su camino a pulso en un país donde poco apoyo reciben. En 2012 fueron segundas en el sudamericano detrás de Brasil. Al año siguiente, tuvieron su primera participación en un evento del ciclo olímpico en Perú, más exactamente en Trujillo, donde lograron la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos.

La increíble década del Rugby femenino de Colombia.

El deporte de conjunto que en este país ha tenido la evolución más fantástica a través de las mujeres, en una nación tan diversa y difícil para laborar en equipo. Acá algunos detalles de esta encantadora selección en este hilo✍️ pic.twitter.com/mR1nk69tiL — Danny Marulanda (@danymarulanda13) February 25, 2022

Para 2014 buscaron en el clasificatorio de Costa Rica un cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México. Allí derrotaron a todas sus rivales: El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Venezuela.

En suelo mexicano lograron otra presea dorada, pasando invictas ante sus seis rivales. En 2015 alcanzaron en Mar del Plata los Juegos Panamericanos. Fueron a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, jugaron series Mundiales de Rugby, se colgaron el oro en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2017 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y el bronce en los Panamericanos de Lima, Perú en 2019.

Para ir al Mundial del Rugby XV junto a 11 selecciones más de todo el mundo, nuestra Selección debía ganar 4 partidos. En el primer duelo derrotaron a Brasil 23 a 19, a Kenia 16 a 15 y a Kazajistán 18 a 10.

El último paso, contra Escocia, no lo lograron, pues la selección escocesa se quedó con el cupo a Nueva Zelanda y disputará la próxima Copa del Mundo, luego de derrotar a las cafeteras 59-3 en el estadio The Sevens de Dubái.

Los únicos tres puntos para Colombia en el partido de este viernes los logró María Isabel Arzuaga. La selección nacional no pudo contar con cuatro jugadoras ni con su entrenador por contagiarse de la covid-19. “Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival difícil. No pudimos tener a Escocia en su campo y mantener el ritmo, eso creó desventajas, pero lo más importante es que las chicas se mantuvieron a la altura y no cedieron. Dejaron en alto el rugby del país y de sudamerica. Estamos para grandes cosas y esperamos tener más espacios y oportunidades para estos encuentros”, comenta Raúl Vesga, entrenador principal del equipo.

¡A pura emoción pasó el himno colombiano! 🇨🇴



📡 Seguí en vivo el partido acá 👉🏼 https://t.co/WprXotbKPa



¡Vamos tucanes!#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/5EdKri8oFE — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) February 25, 2022

La cita mundialista se llevará a cabo del 8 de octubre al 12 de noviembre, en Nueva Zelanda. Las de Escocia quedaron en el Grupo A, junto a Australia, Gales y el equipo local. En el Grupo B están sembrados Canada, Estados Unidos, Italia y Japón. En el C, Inglaterra, Francia, Sudáfrica y Fiji.

Las Tucanes piensan desde ya en el próximo Mundial, que será en 2025. Las Eliminatorias se disputaran en 2023, con un equipo que en la actualidad tiene un promedio de edad de 23 años.