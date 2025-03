Conmebol borró a Luis Díaz y lo hizo público: dos goles y una asistencia en Eliminatorias no sirvieron

La Conmebol, a través de su cuenta oficial de X dio a conocer el once ideal de la más reciente doble fecha de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

Para elegir a los jugadores en este grupo se tiene en cuenta, claramente, su rendimiento en los dos partidos con su respectiva selección. Insólitamente, Luis Díaz, figura de Colombia en la derrota ante Brasil y en el empate contra Paraguay en la ciudad de Barranquilla, no fue tenido en cuenta .

Es muy extraño que el jugador del Liverpool F. C. de la Premier League de Inglaterra no haya sido incluido en este once ideal de la Conmebol. El guajiro se destacó, a pesar de los malos resultados de la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida en la actualidad por el argentino Néstor Lorenzo.