Costa Rica no jugará amistoso antes de Qatar 2022 por rehusarse a firmar los pasaportes, ¿qué pasó?

Costa Rica suspendió este miércoles un amistoso programado para el jueves contra Irak tras verse obligada a sellar pasaportes en la frontera de ese país y Kuwait, un incumplimiento del contrato, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

“Oficialmente, les indicamos que el partido ante Irak se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Irak y cancelar el partido”, explicó la portavoz de la FCRF, Gina Escobar, todavía en la frontera de ambos países a bordo del autobús del combinado costarricense.

El acuerdo con el gobierno de Irak era cruzar la frontera sin sellar los pasaportes de jugadores y cuerpo técnico desde Kuwait, a donde Costa Rica se preparaba antes de su participación en el Mundial de Catar-2022.

Por el momento el equipo y el cuerpo técnico permanecen en el paso fronterizo pendientes de unos trámites administrativos para regresar a Kuwait.

El encuentro frente a la selección de Irak, que iba a disputarse en la ciudad de Basora, era la última prueba de ‘la Sele’ antes de comenzar su andadura mundialista el miércoles 23 de noviembre frente a España, por la primera jornada del Grupo E, que completan Alemania y Japón.

Primero y segundo de cada grupo pasarán a los octavos de final del Mundial de Catar-2022, que por primera vez se juega en un país árabe y a final de año, debido a las altas temperaturas que se registran en la península arábiga en el verano boreal.

Argentina teme por cambios de última hora

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, declaró el miércoles que estudia la posibilidad de realizar cambios en la nómina de 26 jugadores de la Albiceleste para el Mundial Catar-2022, debido a que hay jugadores que “no están al ciento por ciento”

En declaraciones al canal TyC Sports tras la goleada de Argentina a Emiratos Árabes Unidos por 5-0, Scaloni dijo que “hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir, están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está”.

"TENEMOS DÍAS PARA DECIDIR LA LISTA"



ATENCIÓN: Lionel Scaloni se refirió a los jugadores que llegan al límite a la Copa Mundial de la FIFA™.



¿Habrá cambios en la convocatoria final?



🎙️ @federodas #SeHablaAsiDSports pic.twitter.com/fTjBrgNHuv — DSports (@DSports) November 16, 2022

Luego del cómodo triunfo argentino en Abu Dabi en el último ensayo previo al debut del martes 22 contra Emiratos por el Grupo C del Mundial, el DT dijo que era un partido “incómodo” para su seleccionado a menos de una semana del debut ante Arabia Saudita.

“Era un partido incómodo para nosotros, porque no era fácil jugar a una semana del inicio del Mundial, había riesgos y por eso en el entretiempo hicimos algunos ajustes. Uno cuando sale a jugar quiere dar el máximo, y al jugador no le podés decir que no meta la pierna, pero el equipo ha jugado y en el entretiempo hicimos algunos ajustes”, dijo Scaloni.

Julián Álvarez y Lionel Messi celebran el primero de los cinco goles conseguidos en el amistoso - Foto: AP

Las posibles variantes apuntan a algunos de los jugadores que quedaron al margen del último encuentro previo al Mundial, entre ellos el defensor Cristian Romero y el mediocampista Nicolás González, ambos con problemas musculares, mientras que Paulo Dybala está recién recuperado de una dolencia que lo tuvo cinco semanas sin jugar.

El reglamento estipula que, llegado el caso, cada selección puede hacer cambios de último momento en la lista de 26 nombres hasta 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo.

