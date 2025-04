Courtois admite culpa tras caída del Real Madrid en Champions League: lanzó tajante declaración

“Sabía que hoy iba a tener trabajo. El Arsenal es un equipo que aquí al City le ha ganado 5-1, al Liverpool le ha metido goles, es un equipo que ataca bien y hay que hacerlo bien. ¿Y las faltas? En la primera yo pensé que había puesto bien la barrera , que siempre meto un hombre de más pasado el balón para justo que esa comba no pase, pero ha tirado muy bien”, aseguró Courtois a Movistar Plus+ .

“ Puedo tomar la responsabilidad, quizás de que en la primera tenía que haber puesto a otro más . En las faltas que vi de él, sabía que le pegaba muy bien, pero que entrase con esa comba no lo hacía y aun así había puesto un hombre de más. Pero bueno, ha hecho dos golazos; sobre todo el segundo, creo que no le puede pegar mejor, y es un poco duro”, resumió.

“Son a veces faltas en esas zonas donde no hay peligro. Creo que el primero va fuera de la portería, el segundo también y creo que, si sabes que juegas contra un equipo que tiene buenos lanzadores, quizás no hay que conceder esas faltas; porque, claro, las pueden aprovechar. Así que, bueno, a seguir estudiando bien para la vuelta, que no meten esas y nada, a seguir”, continuó.