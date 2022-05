Danna Martínez: patinando hacia sus sueños

Con la consigna “De Sogamoso para el Mundo”, Danna Martínez, una niña patinadora de tan solo 13 años, vive día a día una gran experiencia en su corta carrera deportiva, donde la constancia, responsabilidad y entrega que ha tenido en este deporte, hoy le permiten recoger sus frutos y llevar múltiples medallas de campeonatos en Colombia.

“Cuándo cumplí un año, mi mamá me compró para una navidad unos patines. Era muy pequeña pero ella trataba de darme muchos regalos y, entre esos, una vez vio los patines y me los compró; lo que nunca pensó es que iba a convertirme en una patinadora ni nada por el estilo, los compró para enseñarme y pues luego me inscribió a la escuela y ahí aprendí”, expresó Danna.

Desde que tiene dos años, empezó a practicar este deporte que corre por sus venas y que, de alguna manera, es un talento heredado. A su mamá, Tatiana Maribel Mahecha, también le gustan los deportes, al igual que a su padre. “A ellos les gustan los deportes, a mi papá le gusta más el fútbol, yo también lo practiqué por un tiempo, pero lo que siento patinando no lo puedo describir”, agregó.

Danna asegura que, al principio, su madre temía porque veía a otras niñas con fuertes caídas, algunas con varias heridas y, en el peor de los casos, con graves fracturas; pero ella le demostró desde el principio que, a pesar de los riesgos, siempre quería estar en los podios.

Y es que si hay alguien a quien se puede ver durante más horas en la pista de entrenamiento es a ella. No hay otra manera de describirlo, Danna tiene una auténtica fijación por el patinaje, pasa dos horas (algunas veces más) al día deleitando con sus movimientos a los que acuden a la pista situada en Tunja.

“Desde pequeña se me ha facilitado bastante patinar, llegué a la escuela de patinaje siendo una de las más nuevas y en menos del año ya le estaba ganando a niñas que ya llevaban tiempo ahí. Recuerdo que en una competencia me caí en toda la salida, quede en la última posición, era una sola vuelta y cuando estaba llegando de un momento a otro en una curva que no se veía nada, pasé a todo el mundo llegando de primeras, esa fue mi primera competencia y jamás la voy a olvidar, ahí supe que debía seguir trabajando por mi sueño” expresó.

Su familia: un gran pilar

Danna es hija única, vive con su mamá y su tía (a quien califica de mánager), siempre ha sido muy aplicada, es juiciosa y tiene claro que para lograr su sueño de ser Selección Colombia debe sacrificar algunas cosas a su edad. “Cuando a ti te gusta hacer algo, no importa qué tengas que sacrificar, a qué horas te tienes que acostar, yo siempre he sabido que quiero ser importante y que quería ser lo que me gustaba y que iba a sacrificar lo que fuera necesario para poder seguir haciéndolo”.

Los logros que ha alcanzado a su corta edad

Esa mentalidad ganadora la ha llevado a estar en los primeros lugares de torneos nacionales, departamentales y municipales. Con sus recientes medallas, cuenta que se ha divertido bastante, le gusta ganar y quiere llegar a ser igual o más grande que sus referentes en esta disciplina deportiva.

Dentro de sus logros se destacan cerca de 100 medallas, de las cuales 62 son preseas doradas; en una sola competencia ha ganado hasta tres o cuatro, como en diciembre pasado en los juegos Supérate intercolegiados 2021, donde ganó tres medallas. Este 2022 ya vivió su primera experiencia como Selección Boyacá, “Tuve la oportunidad de correr al lado de competidoras muy tesas, de categorías superiores a la mía (prejuveniles y juveniles)... eso sí que me emocionó y me permitió experimentar nuevas sensaciones y compartir con personas geniales”, expresó.

Pero su sueño va más allá, espera ser la mejor del país y, por qué no, del mundo. Se visualiza en unos Olímpicos, pero sabe que eso no llega solo y que debe trabajar cada día por eso. “Quiero llegar a ser Selección Colombia, a ser campeona mundial y poder representar a mi país en un mundial o competir en la copa europea. La idea es poder ir el próximo año a esa copa europea, participar, ganar medallas y vivir esa experiencia de conocer otro país. Quisiera poder llegar a ir a interligas, competir y tener experiencia que muchas personas de mi edad no pueden tener”.

Una experiencia ganadora

MILO® ha sido un escalón importante en su camino. Promesas MILO®, que con el firme propósito de impulsar el deporte en el país ideó una iniciativa con el objetivo de identificar talento deportivo en los niños y adolescentes, motivó a Danna a lograr su sueño. Siete fueron los pequeños ganadores, ella hace parte de la lista de los que, además de estar en los empaques de la marca, ganaron una beca para su indumentaria y entrenamiento deportivo.

“Ya he aprovechado este premio, compré unos de los patines de mis sueños, he podido entrenar mejor, le estoy echando ganas a todo, quiero seguir siendo la mejor. Como digo siempre, con ganas se sueña, con valentía se logra”, puntualizó.

