David González hizo atrevida promesa en Millonarios: no se calló y sorprendió con su declaración

“Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga, no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado, estoy contento con ellos. Para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones, incluso extrafutbolísticas, no se pudieron dar, pero tenemos el material humano para poder pelear y cumplir con ese objetivo”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.