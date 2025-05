En medio de esta entrevista, el histórico jugador confesó cuál fue la única vez que lloró a causa del fútbol. Moreno señaló que fue durante el partido de la Copa Intercontinental del 2004, final en la que el Once Caldas se enfrentó al Porto de Víctor Fernández.

Este recordado encuentro, que se disputó en territorio nipón, marcó un hito en la historia del fútbol colombiano, pues el Once Caldas estuvo a tan solo un penalti de consagrarse como el mejor equipo del mundo en ese entonces

Ese duelo contra el Porto terminó en empate en los 120 minutos reglamentarios y se definió en una tanda de penales. En ese momento, el Once Caldas tuvo la oportunidad de conseguir el título si metía un penal. Sin embargo, el equipo de Manizales no logró meter el tiro y el Porto se terminó llevando el trofeo a su casa.

“El fútbol me sacó lágrimas una sola vez, incluso fue en el partido de Japón contra el Porto. Ni siquiera fue cuando perdimos cuando lloré, sino cuando el Porto bota el penal y Jonathan Fabra tenía la oportunidad de hacerlo y éramos campeones del mundo con Once Caldas. Ahí fue cuando el deporte me sacó las lágrimas, y bueno, son cosas del fútbol, perdimos el partido”, expresó el delantero.