Defensa de Luis Rubiales quiere cambiarlo todo: petición sobre el beso a Jenni Hermoso

La abogada del ex presidente de la federación española de fútbol pidió este jueves “una sentencia absolutoria” para Luis Rubiales , alegando que el beso que le impuso a la jugadora Jenni Hermoso en las celebraciones del triunfo en el Mundial-2023 fue consentido.

Hay pruebas que “acreditan que Jennifer Hermoso dio su consentimiento”, continuó la abogada, quien no obstante admitió que el beso en la boca, visto a través de las pantallas del mundo entero, sí fue incorrecto.

“Estamos ante una manifestación de alegría incontrolable. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? no” , argumentó la abogada, que recordó que Rubiales pidió disculpas por haberse comportado como “un jugador más” y no como el presidente de la RFEF.

“Poco coherente”

“Coaccionar no es pedir, no es insistir”, dijo la abogada, que afirmó que para que haya coacción tiene que haber intimidación, y a su juicio no la hubo en las solicitudes de Rubiales y su entorno a la jugadora para que se pronunciara sobre el beso.