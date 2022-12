Definido el árbitro de la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia; Nicolás Gallo no clasificó

Argentina y Francia disputan este domingo 18 de diciembre la gran final del Mundial Qatar 2022 con un estadio de Lusail que se espera a reventar para el partido que, además de definir el título, será el último de Lionel Messi en los mundiales, como él mismo lo confirmó luego de dejar en el camino a Croacia.

Messi tiene en su cuenta cinco goles, los mismos que Kylian Mbappé, razón extra por la que este partido paralizará el planeta entero desde las 10:00 a. m. (hora de Colombia). La única diferencia entre ambos en la tabla de máximos goleadores es que Mbappé ha hecho todas sus anotaciones de jugada en movimiento y Lionel tiene tres goles de penal, que además han abierto la polémica sobre supuestos favorecimientos a la albiceleste.

La última controversia fue por el penal que concedió el italiano Daniele Orsato sobre Julián Álvarez sobre la media hora de juego entre Argentina y Croacia. El delantero del Manchester City tocó el balón antes de chocar con Livakovic, portero croata, que salió a achicar el ángulo de definición.

Orsato inmediatamente señaló el punto de penal y se ganó los reclamos de los jugadores, incluido Luka Modric, que no se la rebajó horas más tarde en la zona mixta. “Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti”, señaló el capitán.

Esa jugada decretó el primero del partido, convertido por Messi - Foto: REUTERS

Szymon Marciniak, el encargado

Bajo esas sombras de duda que se han generado en el ambiente, la Fifa tenía por definir los cuerpos arbitrales premiados con un puesto en la final, siendo el polaco Szymon Marciniak el elegido para impartir justicia, acompañado de dos compatriotas suyos: Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como jueces de línea.

Marciniak ya supo dirigir tanto a Francia como a Argentina en este Mundial. Primero lo hizo en el debut de los bleus ante Dinamarca, duelo que terminó 2-1 con doblete de Mbappé y descuento de Andreas Christensen.

Marciniak durante el partido entre Francia y Dinamarca por el grupo D - Foto: REUTERS

Más tarde, en la fase de octavos de final, llegaría su momento de arbitrar un juego de Argentina frente a Australia. En aquel partido no hubo penal a favor de la albiceleste y los goles aterrizaron por medio de Messi y Julián Álvarez, antes que se diera el autogol de Enzo Fernández y la posterior arremetida de los socceroos en busca del empate.

Sobre el terreno de juego, como ayudantes del colegiado polaco, estarán los estadounidenses Ismail Elfath y Kathryn Nesbitt, única mujer designada para el partido número 64 del Mundial de Qatar 2022.

En el VAR hay noticias para Colombia, pues el tolimense Nicolás Gallo se quedó fuera de la elección, aunque hará presencia el sábado en el duelo por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos, desde el puesto de asistente. Los elegidos para estar en la cabina en el compromiso entre Francia y Argentina son el polaco Tomasz Kwiatkowski (VAR), el venezolano Juan Soto, los estadounidenses Kyle Atkins y Corey Parker, el mexicano Fernando Guerrero y el alemán Bastian Dankert.

Tal como sucede en todos los torneos oficiales, los miembros del cuerpo arbitral serán premiados con una medalla una vez finalizado el partido, distinción que los reconoce como los mejores en su labor durante el Mundial.

Marciniak es el primer árbitro polaco que logra ser juez central en una final, distinción que logra después de buenas presentaciones en Qatar 2022, caracterizado por su temperamento fuerte y la capacidad de dialogar con los jugadores sin mayores quejas sobre su rendimiento.