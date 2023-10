🔴 Deportes Tolima vs. Santa Fe EN VIVO: Nóminas confirmadas en el Estadio Manuel Murillo Toro; minuto a minuto

Minuto a minuto:

N贸minas confirmadas:

Independiente Santa Fe: Antony Silva; Fabi谩n Vi谩fara, Jos茅 Aja, Juli谩n Mill谩n, Dairon Mosquera; Rub茅n Manjarr茅s, Yilmar Vel谩squez; Cristian Marrugo, Fabi谩n Sambueza, Ever Valencia; Hugo Rodallega. DT: Robinson Zapata.

Previa:

8:20 p.m.

A las (hora local) en el Estadio Manuel Murillo de Ibagu茅, ambos oncenos se batir谩n en un duelo imperdible. Al Deportes Tolima se le rompi贸 una gran racha de victorias entre semana, mientras que Independiente Santa Fe buscar谩 a toda costa salir de su crisis de resultados.

Por un lado , el Deportes Tolima recibi贸 una derrota que esfum贸 la seguidilla de victorias que registr贸 desde la llegada de David Gonz谩lez como timonel. Frente al Deportivo Cali en el Estadio de Palmaseca, el pijao cay贸 por 2-0 en condici贸n de for谩neo; sin embargo, no comprometi贸 de manera significativa su estancia en la selecta lista de los ocho.

Este fue el primer campanazo de alerta para Tolima, que de todos modos no est谩 clasificado a煤n. Depende de sumar algunos puntos importantes para confirmar asistencia en la ronda semifinal, adem谩s de que la misi贸n es corregir varias falencias defensivas que desnud贸 el cuadro azucarero en la 煤ltima aparici贸n.

En la convocatoria, es un hecho que Marlon Torres, Kevin P茅rez y Carlos Esparragoza hacen su aparici贸n en dicha lista, mientras que hombres como L茅ider Riascos y Juan David R铆os no aparecen en el llamado. R铆os es una baja sensible, pues se trata del capit谩n y quien no estar谩 en el Murillo Toro por lesi贸n.