Desde Inglaterra revelan el plan que tiene Liverpool y Klopp para el regreso de Luis Díaz

Hace algunas semanas, desde Inglaterra anunciaron gigantes noticias en el entorno del Liverpool con respecto a la salud del colombiano Luis Díaz. Y es que después de varios meses de estar ausente por una lesión en su rodilla, el atacante regresó a las prácticas grupales, dando pistas que su regreso podría ser más pronto de lo pensado.

En tierras europeas, periodistas reconocidos como Dominic King titulaban: “Un paso positivo para Luis Díaz: vuelve a los entrenamientos del primer equipo y se prepara para un gran final de temporada”.

A la par de esto, en Colombia, otros comunicadores se adhirieron a esta información dando a conocer: “Luis Díaz ha regresado a prácticas completas con el equipo principal del Liverpool y podría reaparecer en convocatoria en los próximos días”, publicó Julián Capera de ESPN.

Luis Díaz volverá después de más de seis meses de ausencia - Foto: Liverpool FC via Getty Images

El prestigioso medio de Reino Unido, Mail Online, en un artículo dedicado al colombiano escribió: “La estrella del Liverpool, Luis Díaz, regresa a los entrenamientos del primer equipo después de CINCO meses de baja por una lesión en la rodilla... proporcionando al equipo de Jurgen Klopp un gran impulso en su intento de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada”.

Por otra parte, al interior del texto señalan que esta vez el técnico alemán que llevó a Díaz a los reds se siente seguro de dar el siguiente paso hacia la reaparición del colombiano, sin temor a una recaída como le sucedió meses atrás:

“Jürgen Klopp ha estado ansioso por recuperar al joven de 26 años y ha estado siguiendo de cerca su progreso durante el último mes, pero el entrenador del Liverpool está decidido a no pedir demasiado, demasiado pronto, a Díaz.

Luis Díaz celebra sentirse cerca de su reaparición con el Liverpool. - Foto: Instagram: luisdiaz19_

Ahora bien, más allá de las grandes sensaciones que ha generado su regreso a los entrenamientos, en Inglaterra también han informado el nuevo plan que tiene el entrenador alemán para el regreso a competición.

Según el medio partidario, Liverpool Echo, en el cuadro rojo tienen pensado llevar a Diaz poco a poco en su proceso de recuperación, pues no quieren repetir lo hecho en diciembre, mes para el que estaba cerca de regresar, pero cayó nuevamente en su lesión.

“Cuando regrese, será realmente bueno y muy impactante, por supuesto. Eso está claro. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Hay que ver, ese es el gran reto en estos momentos, no hay tiempo para tener paciencia”, explicó Klopp. ”Siempre hay que esperar. Como dije, lo vi, una sesión muy intensa con muchos cambios de dirección y cosas así. Si no hay una reacción a eso y puede dar el siguiente paso, entonces creo que no está muy lejos”, agregó sobre el retorno de Díaz.

Luis Díaz va para su cuarto mes de baja con el Liverpool - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Por lo pronto, Liverpool buscará seguir por la buena racha en la Premier League, competencia donde ha ido escalando posiciones luego de un mal comienzo de año.

Los rojos se ubican en las primeras casillas del campeonato, peleando los puestos de competiciones europeas. Bajo este panorama, y con el objetivo de seguir por esta senda, los dirigidos por Klopp tienen como próximos retos al Manchester City, Arsenal y Chelsea.