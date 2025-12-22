Millonarios se sigue moviendo en el mercado de pases de cara al 2026, en el que enfrentará a Nacional en ronda previa de Copa Sudamericana. Ya confirmó a Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia como refuerzos para la siguiente temporada. Sin embargo, parece que van por más.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, la prensa deportiva en Colombia reveló cuál sería el último refuerzo de Millonarios para 2026. Afirman que con ese, el cuadro embajador cerrará su libro de pases.

¿Cuál será el último refuerzo de Millonarios para pelearle a Nacional en Sudamericana?

Desde El Vbar Caracol cuentan que el último refuerzo de Millonarios será un centro delantero. Así, luego, cerrarán la ventana de transferencias y con la nómina que tenga peleará en 2026, tanto a nivel local como en Copa Sudamericana.

“Millonarios continúa en la búsqueda de un centro delantero y de esa forma cerrará su libro de pases de cara a la temporada 2026”, contó el medio referenciado, por medio de su cuenta de X, este lunes.

🚨🔵Millonarios continúa en la búsqueda de un centro delantero y de esa forma CERRARÁ su libro de pases de cara a la temporada 2026



En ese sentido, el centro delantero que estaría buscando Millonarios sería su cuarto refuerzo en caso de confirmarse. Luego, el entrenador Hernán Torres prepararía la nómina de cara a los retos venideros.

Millonarios vs. Atlético Nacional: un superclásico colombiano en fase previa de Copa Sudamericana

La necesidad de Millonarios y Nacional, de armar una nómina competitiva para 2026, se basa mayoritariamente en el reto internacional que tienen. Esto porque los dos están obligados, siempre, a pelear por los torneos locales.

Nuevamente, el destino coloca a Millonarios y Nacional en una llave definitiva, pero esta vez será por Copa Sudamericana 2026. Los embajadores entraron al torneo gracias a la reclasificación del 2025, mientras los verdolagas lo hicieron tras quedar campeones de la Copa BetPlay.

El superclásico del FPC, entre Millonarios y Atlético Nacional, tendrá nueva edición: será por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

El que gane entre Millonarios y Nacional en fase previa de Sudamericana, juego que se llevará a cabo en un solo partido, entrará directamente a la fase de grupos de la competencia continental.

¿Millonarios y Nacional ya se habían enfrentado por Copa Sudamericana antes?

Sí, en 2007, por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Fue duelo a ida y vuelta, siendo la ida en Medellín y la vuelta en Bogotá. Millonarios se impuso en la capital de Antioquia por 3-2, mientras que en su casa sacó un 0-0. Eso le permitió a los embajadores avanzar.

El superclásico colombiano, entre Millonarios y Nacional, volverá a escribir páginas doradas, aunque esta vez por torneo internacional. Tan solo hace un par de años atrás, en 2023, los embajadores le ganaron una liga al verde, mientras el verdolaga le quitó al albiazul una Copa Colombia.