Dibu Martínez confesó la dura consecuencia que le dejó el Mundial 2022: “Duré tres meses”

No evadió la pregunta inicial, y entre las tres opciones que le dieron, se quedó con la tercera: “levantar la copa en Catar”. No obstante, dijo que hubiese sido bueno hacerlo con los hinchas argentinos en ese país, pues aunque hicieron un tour con la copa en ese país, la mayoría eran aficionados de otros países.

“Antes de la final contra Francia, merendé a las 6:00 p.m. y desde ahí hasta la charla jugué Call of Duty con mis amigos. Me puedo concentrar sin problemas, aunque perdí. Tengo amigos argentinos que juegan en Europa, y jugamos un trío contra otra gente”, fueron las palabras de Emiliano Martínez.

Incluso, el guardameta reveló el trabajo que realiza con su psicóloga: “Trato de seguir trabajando con mi psicóloga y decir ‘mira, soy campeón del mundo, gané cuatro Guantes de Oro, dos The Best y dos Yashin al mejor arquero’. En el club a veces somos vulnerables defensivamente y vengo acá a la Selección con el arco en cero”.

Y sentenció: “Si no, ¿en qué me supero? Ya superé todo lo que yo quería, todo. Me falta cosas que me impulso yo para seguir luchando contra mí, porque hoy en día es Dibu contra el Dibu, porque hoy llegué a la cima y cómo peleo contra eso”.