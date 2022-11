Djokovic iguala el récord de Federer al ganar su sexto Masters

Novak Djokovic conquistó por sexta ocasión el Masters, al derrotar al joven noruego Casper Ruud 7-5, 6-3, este domingo en Turín, e iguala así el récord de títulos de Roger Federer en este torneo, que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

El serbio de 35 años finaliza así de la mejor manera una temporada truncada por su rechazo a vacunarse contra el covid, en la que ganó su segundo gran título del año tras Wimbledon.

Novak Djokovic logró el domingo en Turín igualar el récord de seis títulos de Masters de Roger Federer, con el mayor premio jamás ofrecido por la ATP en un torneo: 4.740.300 dólares.

El número 8 del mundo, de 35 años, disputó su quinta final de este año (con una sola derrota, en el Masters 1000 de París) en otros tantos torneos desde su derrota en cuartos de final de Roland Garros en mayo. Se enfrentó al cabeza de serie nº 4, Casper Ruud, que derrotó tranquilamente al nº 7, Andrey Rublev, por 6-2 y 6-4, para intentar sumar su primer título importante a los 23 años.

Además, Djokovic logró su segundo gran título del año, después de coronarse en Wimbledon, tras haberse perdido una parte importante de la temporada (incluidos el Abierto de Australia y el US Open) debido a su rechazo a vacunarse contra el covid.

El sábado se clasificó para su octava final en quince participaciones en el torneo que reúne cada año a los ocho mejores jugadores de la temporada. Derrotó al número 9, el estadounidense Taylor Fritz, por 7-6 (7/5) y 7-6 (8/6).

“Tuve que luchar para sobrevivir. Ayer, Medvedev estaba sirviendo para el partido. Hoy, Taylor servía para el set (en la segunda manga). En estos momentos, he encontrado un extra. No fue mi mejor día, en términos de tenis, pero aguanté”, dijo el ‘Djoker’.

Previa a la final

La pregunta era si el serbio se habría recuperado del enorme bajón que sufrió el día anterior contra Daniil Medvedev, en un terrible pulso de 3 horas 11 minutos, cuyo resultado no tuvo trascendencia en el torneo, porque antes de disputarse el encuentro uno estaba ya clasificado y el otro eliminado.

Desde este punto de vista, el estado físico del serbio no era especialmente tranquilizador. “Efectivamente, me sentía un poco pesado de piernas”, admitió, siempre reacio a mencionar su estado físico para no dar pistas a sus adversarios.

“Sabía al principio del partido que tendría que encontrar la manera de ajustar mi juego a mi falta de capacidad de respuesta de hoy”, añadió.

Sin embargo, dijo, quizás para avisar a su futuro rival, que no habría tenido “ningún problema” en jugar un tercer set si fuera necesario.

Ganó en dos mangas, gracias a la eficacia de su servicio (logró el 85% de los puntos jugados con su primer saque en el primer set y el 75% en todo el partido) y a su capacidad para dar el golpe de gracia en el momento adecuado.

Fritz, que jugaba por primera vez en el torneo de Maestros, aprovechando la renuncia del número 1, Carlos Alcaraz, no cometió muchos errores, pero todos fueron muy castigados.

Doble valor

En el primer ‘tie-break’, Djokovic consiguió su primer punto de set con 6/5 y, con el servicio de Fritz, se llevó el set con un extraordinario golpe de derecha ganador.

En el segundo set, Fritz sirvió con 5-4 para igualar el partido a un set. Pero un ataque de revés cuando tenía casi toda la pista abierta para sentenciar, se estrelló en la red y le concedió al serbio una oportunidad que no desaprovechó.

En el segundo ‘tie-break’, Djokovic tuvo un primer punto de partido con su servicio, pero cometió un error no forzado. A continuación, dispuso de un segundo punto de partido con el servicio de Fritz y esta vez fue el estadounidense quien perdió el punto con un error no forzado.

Lo que menos le gustó a Djokovic de su juego en este partido fue el hecho de que no “golpeara las bolas tan limpiamente” como lo había hecho desde el principio del torneo. Esto estaba directamente relacionado con “la pesadez de (sus) piernas”, dijo.

En estas condiciones, ganar tras dos sets y dos ‘tie-breaks’ contra un jugador tan fuerte como Fritz solo “duplica el valor de la victoria”, insistió el serbio.

Ruud buscará el domingo una victoria que también le valdrá mucho dinero: no ganaría el mismo premio en metálico que Djokovic porque perdió ante Rafael Nadal en la fase de grupos, pero confirmará su lugar en la élite de la temporada 2022, durante la cual jugó dos finales de Grand Slam (Roland Garros y US Open) y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial.

*Con información de AFP.