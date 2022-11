Linda Caicedo manda contundente mensaje: “Esperamos que vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia”

- Foto: FIFA via Getty Images

El papel realizado por la Selección Colombia Femenina en el Mundial de la categoría sub-17, desarrollado en India, dejó en alto la imagen del fútbol femenino en suelo nacional, donde no se le ha dado el valor suficiente por culpa de los directivos. Ante ello, una de las referentes del equipo nacional, como lo es Linda Caicedo, mandó un contundente mensaje que dio de qué hablar con relación al rol de la mujer, no solo en el deporte sino en la sociedad.

La capitana y goleadora de la Tricolor no se conforma, quiere ‘comerse al mundo’ y romper con estereotipos sobre la mujer. La influencia de la jugadora ha ido más allá de las canchas, pues tiene como objetivo traspasar fronteras y cambiar vidas. Así por lo menos lo dio a conocer en el podcast ¿Hacia dónde vamos?, donde exaltó la labor, no solo suya, sino también de sus compañeras en la Selección.

“Desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”, dijo de entrada la futbolista del Deportivo Cali.

Linda Caicedo finalista entre las mejores jugadoras del mundo - Foto: @FCFSeleccionCol

En cuanto al fútbol femenino, Linda aseguró que este “va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante”.

Finalmente, Linda adjudico gran parte de sus crecimiento como profesional al Deportivo Cali, equipo con el que ha quedado campeón en Colombia. “A mí el fútbol me ha hecho crecer mucho en valores, a aprender a ganar, pero también a perder, con mi llegada al Deportivo Cali aprendí por ejemplo a ser persona, antes que ser futbolista, algo que tengo en claro para mi vida”, concluyó.

¿Seguirá en Deportivo Cali?

La delantera de la Selección Colombia ha traspasado fronteras con sus mágicas actuaciones dentro del terreno de juego, aquellas que hoy por hoy la tienen a un paso de jugar en uno de los mejores clubes del planeta.

A su brillante actuación en el Mundial Femenino Sub-17 de India se sumaron los años anteriores en los que clubes como el FC Barcelona alucinaron con su fútbol poniendo su mira para ficharla. Así por lo menos lo confirmó Joan Laporta, presidente del cuadro culé, quien confirmó en rueda de prensa ofrecida en Colombia su deseo de tener a la futbolista colombiana en sus filas. “La verdad es que hace tiempo nos gusta Linda Caicedo”, dijo Laporta sin escatimar.

“Hace tres años la seguimos, es una jugadora muy joven, pero que es muy buena. Nosotros la tenemos en nuestro objetivo. El fútbol femenino está creciendo y se está consolidando con fuerza, nosotros en Barcelona hemos dedicado para que el fútbol femenino sea una referencia”, agregó el dirigente.

Ahora bien, las palabras del dirigente del cuadro culé parecen haber llegado a su acérrimo rival, el Real Madrid, equipo que según la periodista Mayca Jiménez también estaría interesado en contratar a la delantera colombiana.

“La atacante colombiana del Deportivo Cali es una de las futbolistas más prometedoras del planeta y aparece en la agenda de grandes clubes como Barcelona y Real Madrid”, escribió la periodista en su artículo.

“De fichar por uno de estos dos clubes de la Liga F, su incorporación sería en el mercado estival, pese a que pueda firmar desde que celebre su 18 cumpleaños”, se agregó.