Gustavo Alfaro sorprende al anunciar que Byron Castillo “saldrá a la cancha” en el partido Qatar vs. Ecuador

El Mundial Qatar 2022 iniciará este domingo 20 de noviembre con el duelo inaugural entre la selección anfitriona y Ecuador, equipo sudamericano que llegó a la cita orbital con la gran polémica de fondo del caso Byron Castillo, jugador que afrontó varios meses en los tribunales por la falsificación de sus documentos que al final terminaron comprobando que es colombiano.

A pesar de ello y con la amenaza sobre una posible eliminación de la selección del Mundial, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó que si estarían en la cita, sin embargo, sancionó al seleccionado tricolor con el retiro de tres puntos en la próxima clasificatoria sudamericana y con una multa económica por considerar que utilizó un documento que contiene información falsa del jugador.

Ante un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más elementos principios jurídicos universalmente aceptados, y ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a Fifa”, se leyó en el comunicado.

Byron Castillo en el partido ante Chile por Eliminatorias el pasado 5 de septiembre de 2021 - Foto: Getty Images

Luego de esta gran polémica mundial, el técnico de la Tri, Gustavo Alfaro fue cuestionado por el caso del jugador previo al duelo con Qatar. El estratega argentino lamentó todo el suceso con el jugador que terminó saliendo de la lista de convocados.

“Debería estar aquí. Si era elegible para jugar contra Argentina (en el último partido de la clasificatoria) debería serlo aquí también”, dijo el DT.

Y agregó dejando una frase que le da la vuelta al mundo: “Fue un golpe muy duro. Si hubiesen visto el dolor de Byron y del plantel y también el amor mostrado por el plantel hacia Byron... ¡Byron saldrá a la cancha con nosotros mañana! (domingo), dijo Alfaro.

Alfaro responsabilizó a la FEF por ausencia de Castillo

El entrenador Alfaro puso otro capítulo a la novela con Castillo, dándole la responsabilidad a la Federación. “La noticia no se la di yo, porque no fue una decisión mía. La noticia se la comunicaron los dirigentes porque fue una decisión de ellos. Nosotros estuvimos ahí para contenerlo y estar con él, fue una decisión muy difícil, me permití disentir con la directiva, pero entiendo. Yo soy técnico de fútbol. Yo les dije que ‘mi postura es traerlo más allá de lo que pasé’, pero bueno, respeto la decisión de la Federación en ese sentido”, dijo de entrada.

“Está el temor a represalias y ahí es donde nosotros quedamos dolidos porque es injusto”, agregó el estratega argentino a la prensa antes de iniciar el primer entrenamiento del combinado tricolor, que ya se encuentra en suelo catarí.

Agregó que él y su equipo, que disputará el domingo el partido inaugural contra el anfitrión de la Copa del Mundo, están “dolidos” por la ausencia de Castillo. Cabe anotar que el lateral jugó con Ecuador ocho partidos de la clasificatoria sudamericana y varios amistosos.

Por lo pronto, Ecuador, de la mano de Alfaro, se enfoca en lo que será su debut en el Mundial de Qatar. La Tri disputará el partido inaugural del Mundial ante Qatar el domingo 20 de noviembre a las 11:00 a. m. (hora colombiana). Después se medirá a Países Bajos (viernes 25 de noviembre) y a Senegal (martes 29 de noviembre), las otras dos selecciones que hacen parte del Grupo A.