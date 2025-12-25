Drama en Italia por la extraña muerte del biatleta Sivert Guttorm Bakken: hay reportes desde Europa

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Lavazè (Italia), anunció el pasado martes, 23 de diciembre, la Federación Noruega de Biatlón, precisando que la causa del fallecimiento está por determinarse.

La muerte del deportista fue confirmada por las autoridades italianas, precisó la Federación.

“Ante todo, pensamos ahora en la familia de Sivert y en todos sus seres queridos, tanto en Noruega como en el extranjero. Estamos cooperando con las autoridades italianas”, declaró la secretaria general interina del organismo, Emilie Nordskar.

Bakken ganó su primera carrera de la Copa del Mundo de Biatlón en 2022 en Oslo-Holmenkollen, en la prueba de 15 km mass start.

Después de una temporada 2021-2022 exitosa, vio su carrera interrumpida por problemas cardíacos.

De regreso a la competición de alto nivel tras el prolongado parón, estaba participando en las últimas semanas en las citas de la Copa del Mundo de su deporte.

Sivert Guttorm Bakken en competencia. Foto: Getty Images

Prensa europea reaccionó al suceso

Por supuesto, hay zozobra en Italia y Europa tras la muerte de Sivert Guttorm Bakken. Los medios del viejo continente han reportado la noticia en varios momentos. Se espera que con el pasar de las horas el tema se esclarezca.

Biatlón: el atleta nacional noruego Bakken muere tras enfermarse durante sus vacaciones en Trentino - La Gazzetta dello Sport (Italia)

“El cuerpo sin vida de Sivert fue encontrado en la habitación por algunos de sus compañeros, preocupados por no verlo desayunar a la hora prevista. Sivert se encontraba en Trentino con la selección nacional preparándose para el Mundial de enero y los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina”.

El biatleta Sivert Guttorm Bakken ha muerto: Completamente irreal - NRK (Noruega)

“Ella (Emilie Nordskar) le dice a NRK que no pueden proporcionar detalles sobre la muerte: Lo que sabemos es que Sivert fue encontrado muerto hoy en su habitación de hotel en la localidad alpina de Lavazè, Italia. Por supuesto, estamos en contacto con la policía italiana in situ. Están trabajando a toda máquina y estamos trabajando estrechamente con ellos. Desconocemos la causa de la muerte. La policía deberá averiguarlo. Ahora apoyaremos a la familia de Sivert y a sus allegados, así como a los atletas y al resto de la familia del biatlón”.

*Con información de AFP