Duelo de colombianos en la MLS: Orlando City y Portland Timbers se sacaron chispas

Los Leones atraviesan un gran momento futbolístico, a pesar de su reciente eliminación en la U.S. Open Cup , puesto que en ese encuentro utilizaron una nómina alterna. Solo hacia el final ingresaron algunos titulares, pero no lograron sellar el paso a los cuartos de final del torneo.

Orlando City cuenta con una sólida columna vertebral de jugadores colombianos, siempre que las lesiones lo permiten. Luis Muriel, Iván Angulo y Eduard Atuesta suelen ser titulares, salvo que no estén en óptimas condiciones físicas.

Precisamente, el volante ex Palmeiras Atuesta regresó en el más reciente partido frente al Portland Timbers, otro equipo con una importante presencia colombiana, incluyendo a Santiago Moreno, Jimer Fory y Juan David Mosquera en su once titular.

En el partido ambos conjuntos venían mostrando buenas condiciones en el terreno de juego, pero desde el inicio, Orlando City se mostró más propositivo y con mayores opciones de cara al arco. No fue sino hasta el minuto 38 que Eduard Atuesta colocó un pase preciso que dejó al delantero Duncan McGuire frente al arco, quien marcó el único gol del encuentro.