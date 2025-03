Ecuador le da la mano a Colombia en Eliminatorias: resultado con Venezuela remueve la tabla

Pero ahí no termina la cosa. Colombia, que ha perdido sus últimos tres juegos por la competencia continental, el más reciente ante Brasil por 2-1 (20 de marzo), se vio beneficiada tras este resultado. Los cafeteros, de Néstor Lorenzo, están en el sexto puesto de la tabla con 19 puntos, mientras Venezuela se mantiene octava con 12. Que la vinotinto no sumara de a tres resultó clave, pues no recortó distancias con el plantel nacional.