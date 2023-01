Edinson Cavani explota y pide que “metan preso” al árbitro que dirigió el último partido de Uruguay en Qatar 2022

Una de las grandes decepciones del Mundial de Qatar 2022 fue la selección de Uruguay, la cual fue dirigida por Diego Alonso y que sorpresivamente se despidió en la fase de grupos, al no sumar los suficientes puntos ante equipos de menor envergadura como Corea del Sur y Ghana, selección que, de paso, se sacó una espina de mundiales pasados.

Los charrúas, que cedieron puntos en las dos primeras jornadas con Corea y Portugal, increíblemente llegaron a la última jornada con posibilidades de avanzar. Sin embargo, y a pesar de ganar el último duelo ante Ghana, los sudamericanos se despidieron de la cita orbital por el resultado del otro juego entre Corea y Portugal, donde los asiáticos se impusieron sobre la hora.

Las lágrimas y la desesperación se apoderaron de varios jugadores de la selección uruguaya, que explotaron de manera airada contra el árbitro de ese juego, Daniel Sibert, y contra la herramienta del VAR, a quien acusaron de quitarles dos penales.

Luis Suárez llora la eliminación de Uruguay en Qatar 2022. - Foto: REUTERS

Una de las reacciones más desaforadas en el plantel charrúa la protagonizó el experimentado delantero Edison Cavani, quien luego del duelo terminó descargando toda su furia contra el VAR, destruyéndolo por completo.

Ante esto, el máximo ente del fútbol, la Fifa, informó la apertura de expedientes disciplinarios contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y cuatro jugadores de la celeste (José Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín) por los incidentes del final del partido contra Ghana, que supuso la eliminación de Uruguay del Mundial.

Cavani fue uno de los que más reclamó por el penal no sancionado sobre Darwin Núñez - Foto: @FeFeTheOriginal // AP

Pide cárcel para el juez

Semanas después de esta gran polémica en el Mundial de Qatar, Cavani se pronunció con respecto a esta polémica que lo podría privar de los partidos de su selección rumbo al Mundial del año 2026. El delantero aseguró, el pasado martes, que si es sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por golpear el monitor del VAR, al juez de ese duelo, Daniel Sibert, lo “tienen que meter preso”.

“Pero si a mí me sancionan por pegar al VAR, al árbitro, por habernos sacado del Mundial, lo tienen que meter preso, porque son errores que, con el VAR, todas las cámaras y todos los árbitros que están detrás, no los pueden hacer”, afirmó el goleador en charla con un medio español.

“Me preocupa (una posible sanción). Sí, claro que me preocupa, porque sería estar fuera de las competencias con mis compañeros, de mi club y de mi selección. Me preocupa. Pero son cosas que pasan. Pero tienen que ponerse un poco del lado del futbolista, no solo del árbitro y demás, del lado del futbolista ver qué ha pasado, por qué ha pasado y por qué las cosas se han dado de la forma que se han dado”, agregó.

Cavani admitió haber dañado el VAR y se defendió. “Pero a veces en el fútbol ciertas cosas y ciertas impotencias te llevan a veces a reaccionar y a ciertas cosas que escapan a veces de uno por la adrenalina que manejamos, por esa euforia que tenemos en ese momento, y nos equivocamos”.

“Está bien que tenemos que mantener nosotros una conducta y demás, pero somos seres humanos y cuando a veces las cosas que pasan dentro de una cancha se viven con pasión y trabajas tanto y mucho para poder llegar ahí y competir y esto y lo otro y te toca vivir esas situaciones, como no es la primera vez que nos tocó vivir, también puede ser que la reacción de un futbolista dentro pueda ser, no justificada, pero sí un poco más perdonada”, añadió.