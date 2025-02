Eduardo Berizzo, cuestionado en México por esto que hizo con James Rodríguez en León

En atención a los medios pospartido, la prensa mexicana le cuestionó al técnico de León, Eduardo Berizzo, sobre poner a Andrés Guardado y James Rodríguez juntos en el terreno de juego, pues se trata de un “riesgo”. Quien hizo la pregunta le aclaró al entrenador que se trataba de una apreciación, y que estaba en todo su derecho de no responderla, pero el estratega argentino no dudó en contestar.

“Andrés (Guardado) es un jugador tremendamente importante, no solo por lo que hace en el campo, sino por lo que hace hacer a los compañeros en el campo; es un hombre que lee muy bien el juego. Evidentemente, cuando en nuestro medio del campo conviven él (Guardado), Echeverría y Fonseca, ya James tiene una libertad de movimientos notoria para poder encontrar ese balón” , arrancó afirmando Berizzo.

Luego, explicó más su idea: “Los buenos jugadores como Andrés, James y todos sus compañeros, pueden jugar juntos. Andrés es un jugador que se adapta a nuestra manera de jugar, jugando en el inicio del juego, llegando al final del juego (...), es un ocho que juega en cualquier parte del campo. El riesgo de que esos volantes no roben o no quiten, también se compensa con futbolistas que hacen un gran esfuerzo como Echeverría, Fonseca... soportan la capacidad de distribución y no la de replegarse de ellos dos”.