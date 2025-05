Edwin Cardona lanzó recado en vivo sobre Falcao: esto quiere que pase con el ‘tigre’

En el programa Saque Largo, de Win Sports, que es conducido por el reconocido relator Eduardo Luis López, Edwin Cardona habló durante un buen rato. El enganche, en un apartado de la entrevista, se refirió a Radamel Falcao García.

Cardona, sin guardarse absolutamente, en una declaración en la que también mencionó a Juan Fernando Quintero, con actualidad en América de Cali, dijo que no ve la hora de que el ‘tigre’ regrese a las canchas con Millonarios F. C.

Desde hace varias semanas, como bien se sabe, el exjugador de Atlético de Madrid de España y Manchester United de Inglaterra se encuentra lesionado. No faltaría mucho para su retorno a las canchas.

“Veo a Juanfer, veo a Duván, ahorita estaba hablando con Barrios (Cristian)… le dije, ‘enano seguí así que la vas a meter’, me alegra que le vaya bien a él… no veo la hora de que Falcao se recupere para verlo en la cancha, lo que le pasó al delantero de Millonarios (Leo Castro) a uno le duele esas cosas, así no le pasen a uno, ¿por qué?, porque a uno le gusta ver esos jugadores en el fútbol colombiano, para que el fútbol colombiano crezca”, afirmó Edwin.

⚽🔥“La gente dice que nosotros tenemos rivalidad con América, con Millonarios, la rivalidad está en el partido a partido, pero te juro que disfruto ver a JuanFer, Duván y ahorita estaba hablando con Barrios. No veo la hora que Falcao se recupere para verlo en la cancha, porque… pic.twitter.com/8bOhcsHkeI — Win Sports (@WinSportsTV) May 2, 2025

Las palabras del mediocampista ofensivo que tiene Atlético Nacional de Medellín demuestran su sencillez y profesionalismo. Quiere el bien para sus compañeros, pero también con sus colegas.

Esto habla muy bien del futbolista que supo pasar por Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda de Argentina. En otro apartado de la entrevista en Win Sports, el ’10′ enfatizó sobre la Selección Colombia.

”Yo creo que cumplí el sueño de jugar en la selección Sub 15, Sub 17 y mayores, lo único que me faltó fue el Mundial y no lo descarto porque Dios puede hacer cosas grandes, que me dejaron fuera por cosas extras”, afirmó sobre su deseo de jugar el Mundial 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Asimismo, Edwin, en la charla, salió en defensa de Juan Fernando Quintero, quien en un video, antes del América de Cali vs. Deportivo Cali por Liga BetPlay, lanzó una arenga que a algunos les incomodó. En la misma mencionaba el tema de pago en el equipo ‘azucarero’.

Edwin Cardona celebrando un gol en Nacional. | Foto: Colprensa