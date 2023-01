“El amor no se compra”: la tajante respuesta de Juan Fernando Quintero a crítica de Carlos Antonio Vélez

La noticia de este viernes -13 de diciembre- es el regreso de Juan Fernando Quintero al fútbol profesional colombiano tras confirmarse el acuerdo con el Junior de Barranquilla. Después de semanas entre mensajes en las redes sociales y negociaciones, el club consiguió que el volante aceptara la oferta.

Desde que se conoció que habían posibilidades de un retorno al FPC, muchas fueron las personas que comenzaron a opinar sobre el presente deportivo de Quintero, quien a sus 29 años de edad decidió volver a jugar en su país.

“La Junta Directiva del CDP Junior FC informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que se ha llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero. De superar los exámenes médicos se vinculará a la institución rojiblanca”, se lee en el comunicado que se dio a conocer este viernes 13 de enero, a las 12:15 p. m.

Comunicado Junior, Juan Fernando Quintero. - Foto: Junior de Barranquilla.

Una vez se confirmó la noticia, las redes sociales explotaron y de nuevo Quintero se convirtió en tendencia. Una de las personas que dejó su mensaje al respecto fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien hasta le aconsejó al futbolista hablar con su representante porque, según él, “le afectó la imagen”.

“Ahora la historia es otra. Que no, que sí, que caro que no importa. Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ... un consejo... hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en 0″, escribió Vélez en su cuenta de Twitter.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo colombiano. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La respuesta de Quintero no se hizo esperar. El mundialista con la Selección Colombia le dijo: “Doctor nadie me ha dañado la imagen... ¿El anzuelo es el dinero? No importa, ya fui por él”.

Así como expresó en reiteradas ocasiones por medio de sus redes sociales, la intención de JuanFer desde un comienzo era jugar en Colombia, algo que volverá a cumplir por cuarta vez en su carrera. “Lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra por eso fue !! Un abrazo bendiciones”, añadió al mensaje dirigido a Carlos Antonio Vélez.

Ahora la historia es otra. Que no,q sí,q caro q no importa.Pusieron a Junior de x medio para apretar un negocio con Flamengo,q no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo..hable con su representante x q le afectó la imagen y casi lo deja en 0. https://t.co/7gNZn89GCm — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 13, 2023

Así como el jugador, Carlos Antonio Vélez respondió: “Perfecto JuanFer, pero sabe que hubiera sido lindo?, que ante la oferta de Junior usted le hubiera dicho SI de una vez sin esperar que podía pasar afuera”.

“Si no era por dinero, que está en todo su el derecho el buscarlo, no había porque esperar a que le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte!”, agregó el periodista.

Perfecto JuanFer, pero sabe q hubiera sido lindo? q ante la oferta de Junior Ud le hubiera dicho SI de una vez sin esperar q podía pasar afuera. Si no era por dinero, q esta en todo su el derecho el buscarlo, no había x q esperar a q le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte! https://t.co/yniCPALyOL — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 13, 2023

Este no es el primer encontronazo que protagoniza el mediocampista con otro periodista, pues el jueves tuvo una discusión con Samuel Vargas, por la misma red social. Cuando el jugador informó que no, no iba a llegar al Junior, el comunicador de Win Sports y DirecTV Sports se atrevió a dar su opinión: “Pésimo manejo le dio Quintero públicamente a sus negociaciones con Junior”.

A la par de esto, sentenció que Quintero estuvo falto de delicadeza para manejar la situación que mantuvo en vilo a los aficionados: “¡Indelicadeza total! La desilusión es proporcional a la expectativa que él le alimentó al papá, al tío y a toda la familia ‘Tiburona’”.

Finalmente, Vargas llegó a meterse hasta en la vida deportiva del jugador, al que le criticó que sus pretensiones estaban fuera de todo buen presente al interior de los terrenos de juego: “además, pedido desorbitado para su característica irregularidad”.

Juan Fernando Quintero respondió de manera directa al comunicador Samuel Vargas. - Foto: Getty Images y svargasok

Al corte de esta opinión, salió el mismo Quintero, quien fue ‘picante’ para responder al decirle de manera directa: “La próxima vez te pregunto que tengo que hacer vale?”. Me extraña de vos Samuel ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado)!!”. “Qué lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios!! Feliz noche” (sic), acabó exigiendo respeto.

La proxima vez te pregunto que tengo que hacer vale ? Me extraña de vos Samuel ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado) !! Que lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intension, al contrario de tus comentarios !! Feliz noche https://t.co/qvV9Ac6co0 — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

Después de ponerle fin a la novela del mercado de fichajes, ahora solo resta que Juan Fernando Quintero arribe a la capital del Atlántico para que presente los exámenes médicos correspondientes y puedan así hacer oficial su inscripción ante la Dimayor y la Conmebol para los torneos de este 2023.