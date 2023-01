El enfado de Frank Lampard por el cara a cara de Yerry Mina con hinchas del Everton

El Everton de Inglaterra no pasa por su mejor momento en la Premier League, este fin de semana, los toffees sumaron una nueva derrota en el campeonato, esta vez, ante el West Ham por un marcador de 2-0. En este duelo, el colombiano Yerry Mina fue titular, sin embargo, no dejó gratas sensaciones en la caída que tiene a su equipo en puestos de descenso.

Los goles del cuadro local fueron obra de Jarrod Bowen quien en tan solo 10 minutos inclinó la balanza hacia los suyos y le dios los tres puntos definitivos a los suyos para meterse en la pelea de la tabla de posiciones.

Con esta derrota, el Everton se ubicó en la casilla 19 con tan solo 15 unidades, a dos de los puestos de la salvación. Cabe anotar que en Inglaterra se han disputado un total de 21 jornadas.

Yerry Mina, jugador del Everton. - Foto: REUTERS

Bajo este panorama oscuro por el que pasa el Everton, los hinchas han perdido la paciencia con sus jugadores. Clara muestra de ello se dio en días pasados cuando el colombiano Yerry Mina, fue encarado por varios fanáticos ‘toffees’ que le reclamaron por el mal momento que atraviesa el club.

El caucano, sin embargo, escuchó pacientemente a los airados fanáticos y trató de manejar la situación lo mejor posible, prometiéndoles que va a dejar toda su entrega dentro del terreno de juego para revertir el mal momento que viven en la actualidad.

“Los entiendo, pero les prometo que daré mi vida por este club”, fue el mensaje que les transmitió el jugador de la Selección Colombia a los seguidores del Everton, que estaban visiblemente molestos.

En varios videos, difundidos en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo los hinchas de la escuadra inglesa llegan hasta donde estaba el vehículo del zaguero cafetero y lo empiezan a encarar.

Yerry Mina se despidió finalmente de todos los fanáticos del club británico y se montó en su carro personal, mientras era escoltado por el uniformado, que en ningún momento se le despegó.

Lampard explota por este suceso

Luego de la derrota de este sábado con el West Ham, el entrenador del Everton, Frank Lampard, aprovechó para hablar de la cruda situación por la que paso el defensor colombiano con los hinchas, asegurando que “espera no volver a ver eso”.

“Los hinchas tienen el derecho absoluto de expresar una opinión en un juego, alrededor del juego y todo eso. Por supuesto que no queremos que los fanáticos se acerquen a los jugadores. Creo que es una pequeña minoría y he hablado con los jugadores. Me encantaría no volver a ver eso, pero también entiendo la pasión de los fanáticos”, dijo.

“Como entrenador o futbolista, tienes que manejar a la gente. Tienes que entender las situaciones y una parte de eso es que tienes que ser fuerte y tienes que ir de nuevo y concentrarte en su trabajo y entrega”, agregó.

Yerry Mina con Frank Lampard en duelo de Everton con Wolves. - Foto: Getty Images

Por lo pronto, el Everton deberá levantar cabeza de cara a lo que viene en la Premier League. El cuadro de la ciudad de Liverpool tendrá tiempo para estudiar su panorama, pues su próxima fecha será hasta el sábado 4 de febrero cuando se mida con el Arsenal, líder actual del campeonato.

Vale recordar que esta no es la primera vez que el Everton pasa por las afugias del descenso, pues en la temporada anterior, los azules se salvaron sobre las últimas jornadas, gracias a una serie de resultados positivos.

Resultados de la jornada de Premier League

Sábado 21 de enero

Liverpool 0-0 Chelsea

Southampton 0-1 Aston Villa

AFC Bournemouth 1-1 Nottingham Forest

Leicester 2-2 Brighton

West Ham 2-0 Everton

Crystal Palace 0-0 Newcastle

Yerry Mina en el duelo ante West Ham por Premier League - Foto: Getty Images

Domingo 22 de enero