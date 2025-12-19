El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Marruecos conquistó la Copa Árabe al vencer en la 3-2 en la prórroga a Jordania en una final de infarto, que será recordada por un gol desde más de 50 metros, este jueves en Catar, a tres días del inicio de la Copa África de Naciones (CAN) que organiza.

Ya coronados en 2012, los Leones del Atlas inscriben por segunda vez su nombre en el palmarés de esta competición organizada por la FIFA, que reúne a 16 selecciones del mundo árabe. Suceden a Argelia.

Pese a haber alineado un equipo alternativo, sin las estrellas que estarán en la CAN del 21 de diciembre al 18 de enero, los marroquíes dominaron el torneo, apoyándose en la mejor defensa (1 gol encajado antes de la final).

Marruecos venció a Jordania en la gran final de la Copa Árabe Foto: Anadolu via AFP

Sin embargo, enfrentados en la final a la mejor delantera, temblaron durante mucho tiempo, hasta que Abderrazak Hamdallah se enfundó el traje de héroe. El goleador del club saudita Al-Shabab igualó a última hora para forzar la prórroga (88′), antes de darle el trofeo a su equipo, firmando el doblete en el minuto 100.

Pero la imagen que marcó este partido de constantes vaivenes fue la del gol que abrió el marcador para Marruecos, obra de Oussama Tannane a los 4 minutos: una vaselina desde más de 50 metros, que habría podido aspirar al premio Puskas al mejor gol del año... si no se hubiera concedido el pasado martes.

Marruecos acogerá la CAN a partir del domingo en su territorio con el cartel de gran favorito.

Lío mundial en la premiación

Tarik Sektioui, entrenador al servicio de los marroquíes, vivió un desplante por parte de los jugadores rivales. En medio de lo que fue la premiación de la Copa Árabe, los de Jordania pasaron por enfrente del entrenador sin darles la mano, aun cuando este la tenía extendida para saludarlos en forma de cordialidad.

Por enfrente pasaron no uno, sino varios, y esto fue una imagen que evidenciado como un feo gesto de parte de los perdedores en el certamen que se definió este viernes, 19 de diciembre.

Ante esta situación, y el revuelvo que generó, uno de los jugadores jordanos tuvo que salir a pedir excusas por el actuar de sus compañeros. Salem Obaid fue quien emitió dicho mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

En el texto que se pudo traducir al español, el mencionado dice: “Pido disculpas al capitán Sektioui; fue involuntario y no refleja los valores ni la ética de los jordanos. Lo respetamos inmensamente”.

Tarik Sektioui, técnico de Marruecos, recibiendo el agradecimiento de sus dirigidos Foto: NurPhoto via Getty Images

Nabil Djellit, periodista, puntualizó sobre la imagen que se vio y se mostró en desacuerdo. Para este fue una “falta de clase por parte de varios jugadores jordanos”.

“Se negaron a estrechar la mano del seleccionador marroquí, Tarik Sektioui (quien marcó un gol excepcional para el Porto contra #OM ). La decepción es comprensible, pero esta falta de clase es inaceptable”, describió de lo ocurrido y se vio como un mal actuar de los jordanos.