Deportes

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Una imagen se viralizó en medio de la final de la Copa Árabe. Quienes salieron como perdedores, tuvieron que pedir excusas por lo hecho ante el entrenador, Tarik Sektioui.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
19 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe
Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe Foto: Getty Images y Transmisión Bein Sports

Marruecos conquistó la Copa Árabe al vencer en la 3-2 en la prórroga a Jordania en una final de infarto, que será recordada por un gol desde más de 50 metros, este jueves en Catar, a tres días del inicio de la Copa África de Naciones (CAN) que organiza.

Ya coronados en 2012, los Leones del Atlas inscriben por segunda vez su nombre en el palmarés de esta competición organizada por la FIFA, que reúne a 16 selecciones del mundo árabe. Suceden a Argelia.

Pese a haber alineado un equipo alternativo, sin las estrellas que estarán en la CAN del 21 de diciembre al 18 de enero, los marroquíes dominaron el torneo, apoyándose en la mejor defensa (1 gol encajado antes de la final).

Marruecos venció a Jordania en la gran final de la Copa Árabe
Marruecos venció a Jordania en la gran final de la Copa Árabe Foto: Anadolu via AFP

Sin embargo, enfrentados en la final a la mejor delantera, temblaron durante mucho tiempo, hasta que Abderrazak Hamdallah se enfundó el traje de héroe. El goleador del club saudita Al-Shabab igualó a última hora para forzar la prórroga (88′), antes de darle el trofeo a su equipo, firmando el doblete en el minuto 100.

Deportes

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Deportes

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Deportes

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Mundo

Estas son las islas ‘huérfanas’; no aparecen en el mapa y temen invasión de poderoso país

Deportes

Prensa marroquí se ensañó con Luis Díaz por lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Deportes

Nuevo campeón Mundial Sub-20: Argentina y Marruecos definieron al ganador con sorpresa total

Pero la imagen que marcó este partido de constantes vaivenes fue la del gol que abrió el marcador para Marruecos, obra de Oussama Tannane a los 4 minutos: una vaselina desde más de 50 metros, que habría podido aspirar al premio Puskas al mejor gol del año... si no se hubiera concedido el pasado martes.

Marruecos acogerá la CAN a partir del domingo en su territorio con el cartel de gran favorito.

Lío mundial en la premiación

Tarik Sektioui, entrenador al servicio de los marroquíes, vivió un desplante por parte de los jugadores rivales. En medio de lo que fue la premiación de la Copa Árabe, los de Jordania pasaron por enfrente del entrenador sin darles la mano, aun cuando este la tenía extendida para saludarlos en forma de cordialidad.

Por enfrente pasaron no uno, sino varios, y esto fue una imagen que evidenciado como un feo gesto de parte de los perdedores en el certamen que se definió este viernes, 19 de diciembre.

Ante esta situación, y el revuelvo que generó, uno de los jugadores jordanos tuvo que salir a pedir excusas por el actuar de sus compañeros. Salem Obaid fue quien emitió dicho mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

En el texto que se pudo traducir al español, el mencionado dice: “Pido disculpas al capitán Sektioui; fue involuntario y no refleja los valores ni la ética de los jordanos. Lo respetamos inmensamente”.

Tarik Sektioui, técnico de Marruecos, recibiendo el agradecimiento de sus dirigidos
Tarik Sektioui, técnico de Marruecos, recibiendo el agradecimiento de sus dirigidos Foto: NurPhoto via Getty Images

Nabil Djellit, periodista, puntualizó sobre la imagen que se vio y se mostró en desacuerdo. Para este fue una “falta de clase por parte de varios jugadores jordanos”.

“Se negaron a estrechar la mano del seleccionador marroquí, Tarik Sektioui (quien marcó un gol excepcional para el Porto contra #OM ). La decepción es comprensible, pero esta falta de clase es inaceptable”, describió de lo ocurrido y se vio como un mal actuar de los jordanos.

Mas de Deportes

MALLORCA, SPAIN - FEBRUARY 11: Radamel Falcao of Rayo Vallecano looks on prior to the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Rayo Vallecano at Estadi de Son Moix on February 11, 2024 in Mallorca, Spain. (Photo by Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images)

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026.

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Luis Díaz pasa por un momento ideal en Bayern Múnich tras estar en Liverpool

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Destacadas