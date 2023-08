El heredero al trono: Erling Haaland se quedó con el premio de la Uefa a mejor jugador, superando a Messi y De Bruyne

El Manchester City, actual campeón de Europa, continúa acumulando reconocimientos. En el marco del sorteo de la presente edición de la Champions League, no solo Pep Guardiola fue elegido como el Mejor Entrenador, sino que Erling Haaland se llevó a casa el prestigioso galardón de la Uefa al Mejor Futbolista después de una temporada excepcional.

| Foto: UEFA via Getty Images

Erling Haaland ganador del premio Mejor jugador de la UEFA | Foto: UEFA via Getty Images

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, dijo emocionado el goleador noruego en su discurso al recibir el trofeo.