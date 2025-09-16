El inusual fallo de Messi que la MLS registró: pasó en el Inter Miami vs. Seattle Sounders

Finalizado el primer tiempo, del partido entre Inter Miami y Seattle Sounders, este martes, 16 de septiembre, el astro argentino Lionel Messi dejó una imagen poco habitual que fue destacada por la web oficial de la Major League Soccer (MLS).

Corría el minuto 27′ de partido, Inter Miami ganaba 1-0, gracias a un tanto de Jordi Alba, y Messi recibió balón aéreo. El argentino lo controló, eludió a la defensa rival con un destacado amague, y cuando estaba solo frente al arco, terminó enviando el esférico al palo izquierdo.

La jugada se volvió rápidamente viral en redes sociales, despertando todo tipo de comentarios entre los hinchas y la prensa. No es común que Lio falle esas jugadas, aunque minutos después tuvo su revancha.

13 minutos después de haber fallado frente a la portería, Messi llegó al área de Seattle Sounders e interceptó un pase, desde la izquierda, proveniente de Jordi Alba. El capitán de la albiceleste se tiró y envió el balón al fondo de zurda.

Messi scores his 20th goal of the season. 💥



On a dime from Jordi Alba. 🤝 pic.twitter.com/DKjtFml4oL — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2025

Con un 2-0 se fueron los equipos al descanso, esperando que de cara al complemento haya más emoción y que Messi siga teniendo protagonismo.

Inter Miami celebra el triunfo parcial en el primer tiempo. | Foto: AP

Messi venía de fallar un penal a lo Panenka

Fue el pasado 13 de septiembre, cuando Inter Miami visitó a Charlotte, y el marcador aún no se había movido. El árbitro concedió penalti para el cuadro rosa por un derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El astro argentino tomó la pelota, en el minuto 32, pero su lanzamiento picado por el centro de la portería fue adivinado por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero la pelota con la mano derecha y luego la atrapó.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

La celebración en el estadio fue completa cuando solo dos minutos después los locales armaron un fulminante contragolpe con el que Toklomati anotó el primer gol.

“No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo”, manifestó el Jefecito.

Al final, en ese juego, Inter Miami cayó con un sonoro 3-0. Por eso, el duelo de este martes ante Seattle resulta indispensable, en busca de recuperar puntos perdidos hasta ahora.