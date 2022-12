El jugoso premio que ofrece un apostador mexicano a quien le atine al marcador Argentina vs. Francia en la final Mundial

La tarde de este 16 de diciembre se volvieron tendencia en Twitter los posibles marcadores del partido Argentina vs. Francia en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2022. En buena medida, que tantos usuarios vaticinaran la manera en que terminaría el partido obedeció a un concurso realizado por Cristian Rey, apostador y analista de fútbol mexicano.

En su cuenta, en la que acumula más de 400.000 seguidores, Rey realizó un concurso de cara a la final del máximo certamen del balompié. Quien gane recibirá la suma de 100.000 pesos mexicanos, es decir, poco más de 24 millones de pesos colombianos, ¿cuáles son las reglas?

Atinar el marcador exacto del partido de la final. Atinar a quién mete el primer gol y en qué minuto. Como método de desempate, atinar al número de pases en el partido. Cualquier persona que esté por encima del número de pases, perderá, y quien acierte al número exacto, ganará. En caso de que ninguno atine a la cifra exacta, será quien más cerca quede el que obtenga el premio. Si 10 personas o menos aciertan al marcador, al autor del primer gol y al minuto en que se anote, el premio se dividirá entre todos. Si más de 10 aciertan, ese será el método de desempate del punto anterior.

Acerca de la complejidad del reto, Cristian Rey comentó: “Ustedes dirán, es muy difícil lo que tú estás diciendo, pero ese es el chiste, que sea difícil. Obviamente, si el premio se lo doy a los que atinen al marcador exacto, van a ganar más de 1.000 personas, entonces les tocará 100 pesos a cada uno de ustedes. Y si se lo doy al que acierte primero, en menos de 100 comentarios alguien ya habrá comentado el resultado. ¿Por qué? Porque es muy probable el 1-1, el 1-0, el 2-1, el 3-2″.

En cuanto a los goles, el analista deportivo apuntó que es muy probable que los atacantes sean quienes anoten, razón por lo que el reto sería fácil.

“Si nos vamos a lo de los goles, es relativamente sencillo predecir quién va a anotar, a menos que un defensa meta gol. El gol lo meterá Messi, Mbappé, Giroud, y muchos de los seguidores los nombrarán a ellos, lo difícil será acertar el minuto en el que llegue el primer tanto. No me parece tan complicado”, agregó.

Así mismo, comentó que prefiere ver solo a una persona llevándose los 100.000 pesos mexicanos en lugar de repartir premios pequeños a un sinnúmero de seguidores.

“El premio se va a repartir si son 10 ganadores porque a cada uno le tocaría 10.000 pesos, lo que me parece una cantidad considerable. Sin embargo, si lo ganan 30 o 40 personas les tocaría muy poco a cada uno de ustedes y prefiero dar un solo premio de 100.000 pesos a repartir premios de 200 pesos. Si les gusta o no, es mi manera de hacer las cosas. No tienen nada que perder, es una dinámica pública, transparente”, comentó Cristian Rey.

