El Lens de Deiver Machado inicia su camino en Champions League frente al Sevilla: hora y dónde ver el partido

Ramos “es un líder”

“Sergio es un líder y ha sido líder en todos los lados donde ha estado en clubes y selección, y aquí también lo era con 18 años. El líder no se hace, normalmente naces siendo un poco eso y él va a morir siendo eso”, dijo este martes el técnico sevillista, José Luis Mendilibar.

“Nosotros tenemos un estilo de juego y todos los que llegan, no solo Sergio, primero tienen que hacerse a lo que le pedimos”, añadió Mendilibar.

“Son los primeros minutos después de tres meses. La dinámica de partido requiere jugar y jugar. No me he encontrado increíble, pero bastante bien”, aseguró el camero, que apunta a estar de nuevo en el césped del miércoles.