El Mundial de 2026 ya tiene tres selecciones clasificadas; la Fifa lo hizo oficial

El sábado 18 de febrero se cumplirán dos meses de la electrizante final que protagonizaron Francia y Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El resultado fue una definición en penales que dejó en manos de Lionel Messi la tercera corona de la albiceleste, esa que se les había escapado en 2014 a manos de Alemania.

Terminada la primera Copa del Mundo en Medio Oriente, las confederaciones adscritas a la Fifa arrancaron a planificar lo que serán las Eliminatorias, entendiendo que de ahora en adelante tendrán en juego 48 cupos y no 32, como venía siendo habitual.

Esta decisión, tomada en el consejo de la Fifa y liderada por el presidente Gianni Infantino, provocó, por ejemplo, que la Conmebol no le diera inicio a las clasificatorias en junio, pues hasta esta semana no se tenía conocimiento, de manera oficial, de la cantidad de cupos que tendría a su disposición para el ciclo que iniciaría en el mes de septiembre.

Colombia vs. Argentina en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 - Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/Foto de archivo

En el marco del informe anual de la Fifa se confirmaron algunas de las bases de ese campeonato, empezando por la decisión sobre los anfitriones que, por primera vez en la historia, serán tres países distintos. “De conformidad con la histórica tradición de que todos los países anfitriones disputen la Copa Mundial de la Fifa™, y teniendo en cuenta factores deportivos y operativos, Canadá, México y EE. UU. se clasificarán automáticamente para la fase final de la competición. Las tres plazas correspondientes a estas federaciones miembro se descontarán de la asignación de seis plazas directas otorgadas a la Concacaf”, informó el ente organizador.

De ese modo, de los 48 cupos existentes, ya solo quedan 45, pero solo impactará a los que participan en la Concacaf, que se enfrentarán por los 3 tiquetes restantes que les quedan en juego.

Esta decisión abre la puerta para que los interesados a ser sede del 2030 continúen adelante con sus candidaturas en conjunto. En ese orden de ideas, si la Fifa elige a Sudamérica como conmemoración del aniversario del primer Mundial, serán 4 los clasificados automáticamente: Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa - Foto: Action Images via Reuters

Aunque la Fifa se comprometió a que “más adelante se enviará más información sobre las fases preliminares de las confederaciones para la Copa Mundial de la Fifa 2026″, ya hay indicios de la cantidad de cupos que le corresponderían a cada uno de los continentes.

Asia ahora tendría 8 clasificados directos, África 9, Europa 16, Concacaf 6 (-3 por lo antes mencionado), Sudamérica 6 y Oceanía 1 directo, por primera vez en su historia. Los otros dos restantes serán producto de los tradicionales repechajes, que también incluyen la participación de las selecciones Conmebol.

No obstante, hasta que esa decisión no se haga oficial, las confederaciones no pueden echar a rodar sus Eliminatorias, lo que termina por complicar el tiempo de competencia, teniendo en cuenta que entre Qatar 2022 y el Mundial de 2026 hay solo 3 años y medio de diferencia, no 4 como es habitualmente.

Imagen panorámica del partido entre Brasil y Suiza en Qatar 2022 - Foto: REUTERS

Cabe recordar que esta decisión de aumentar los cupos mundialistas está atada a una intención de la Fifa por generar más recursos para las federaciones, basado en el aumento de la cantidad de partidos en la fase de grupos. “Aumentar la cantidad de equipos que pueden participar incrementará las inversiones en el desarrollo del fútbol, para asegurarse de que los equipos puedan clasificar”, indicó Infantino al momento de anunciar al mundo este revolucionario cambio.

La Fifa proyecta que el Mundial de 2026 generará hasta por encima de los 1000 millones de dólares en ingresos y 640 millones en ganancias adicionales. Aunque la decisión no ha caído nada bien entre los aficionados, esto indudablemente le dará más posibilidades a selecciones que no han ido o han estado pocas veces entre los clasificados a la Copa del Mundo.