El nostálgico mensaje de James Rodríguez a Marcelo, tras su despedida del Madrid

Este lunes 13 de junio, el Real Madrid, reciente campeón de España y de Europa, dijo adiós a uno de sus jugadores más emblemáticos en toda su historia. Entre lágrimas, y con un sentido mensaje, el brasileño Marcelo dijo adiós a la casa blanca tras dejar una huella imborrable que construyó desde su llegada, en 2006.

Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en Europa, jugar en la Champions y ahora cuando me voy del Real Madrid, me voy como el jugador con más títulos de la historia del mejor club del mundo y eso es algo histórico”.

Durante su estancia en Madrid, Marcelo estuvo presente en los títulos de seis ligas españolas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas a nivel local, mientras que internacionalmente levantó cinco Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Aunque hubo llanto en él y en los asistentes, Marcelo dijo que “no es un día triste, es un día de alegría”. “Salgo con la cabeza muy alta y con el orgullo de mi familia. Mis padres, mis abuelos y puedo mirar al lado y pensar que soy afortunado”.

Ante esta dolorosa salida en el fútbol mundial, miles de mensajes rodearon al astro brasileño en sus redes sociales. Uno de los más sentidos fue por parte del colombiano James Rodríguez, quien no desaprovechó la oportunidad para apoyar a su excompañero, con el que compartió camerino en su paso por el cuadro ‘merengue’.

Aunque sus salidas fueron distintas de este club, ambos compartieron la tristeza de despedirse de uno de los clubes más soñados por todos los futbolistas del mundo. En su cuenta de Instagram, James se rindió a los pies de Marcelo y con una foto juntos lo acompañó en este duro momento.

“Leyenda. Juegas mucho, tú lo sabes. Te quiero”, dijo el volante cafetero en sus historias de Instagram.

El volante colombiano y su sentido mensaje a Marcelo. - Foto: @jamesrodriguez10

¿Se irá del fútbol?

“No he pensado en retirarme, creo que aún puedo jugar y bien. Por el cariño que le tengo al Madrid, no creo que sea problema jugar contra él. Si un día me toca hacerlo, soy muy profesional y el Madrid me ha enseñado a serlo. Estoy preparado para todo lo que venga”, dijo Marcelo, cuyas declaraciones fueron recogidas por el club campeón de España y Europa en su página web.

“No me siento una leyenda. Nunca me he calificado así, cada uno que piense lo que quiera. Me siento un jugador que quiere cumplir objetivos y ganar cosas”, agregó y explicó:

“El mundo no acaba ahora, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas bonitas que he aprendido en la vida fuera del fútbol. Hemos decidido esto en conjunto y hoy es un día de alegría. Siempre estaré con el Madrid, vaya donde vaya, seré un aficionado más. No podía estar en el Madrid sin aportar y quería salir por la puerta principal, mirando a la cara de todos y saludándoles”, señaló.

En el acto de despedida, celebrado en las instalaciones del club en Valdebebas (periferia de Madrid), participaron el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el entrenador Carlo Ancelotti y jugadores del club, entre otros.

“El Real Madrid es y será siempre tu casa. Tienes que estar muy orgulloso de lo que has conseguido en el mejor club del mundo”, dijo Florentino Pérez.

“Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido. Por ese talento y calidad brasileña, que te han convertido en un jugador irrepetible. Por tu forma de ser en los terrenos de juego y en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera todos sus grandes éxitos”, añadió Pérez.