El papa Francisco era hincha de San Lorenzo de Almagro: ¿Y el papa León XIV?

El papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, no es particularmente aficionado al fútbol. A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, conocido hincha del club argentino San Lorenzo de Almagro, León XIV ha expresado en diversas ocasiones que su deporte favorito es el tenis .

En una entrevista concedida en septiembre de 2023 a la Oficina de la Curia General de la Orden Agustiniana, afirmó: “Me considero un gran aficionado al tenis. Desde que dejé Perú he tenido pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas”.

Por otro lado, aunque no ha manifestado una pasión particular por el fútbol, se ha mencionado que simpatiza con equipos como Juan Aurich, de Perú, y Chicago Fire, de Estados Unidos, aunque estas afiliaciones no han sido confirmadas por él mismo y ninguno de los clubes ha saludado al nuevo pontífice. Y este 8 de mayo, con motivo de su elección como nuevo papa, el Club Atlético Nueva Chicago, popularmente conocido como Nueva Chicago o simplemente Chicago, escribió en su cuenta de X: “De Chicago como toda persona de bien”.