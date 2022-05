El primer futbolista en declararse gay en Inglaterra: ¿de quién se trata?

El futbolista inglés del Blackpool FC Jake Daniels ha tomado la decisión de hacer pública su homosexualidad después de pasarse “toda la vida escondiendo” su “verdadero yo”, y espera que su anuncio pueda ayudar a otras personas a no mentir para “encajar”.

“Fuera del campo, he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para decirlo y ser yo mismo”, afirmó en un comunicado publicado en la web del equipo de la Championship, la segunda división inglesa.

En este sentido, el joven delantero de 17 años reconoció que se ha visto obligado a mentir sobre su orientación sexual para “encajar”. “He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto”, manifestó.

“Hay personas en la misma situación que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Solo quiero decirles que no tienes que cambiar quién eres, o cómo deberías ser, solo para encajar. Ser tú y ser feliz es lo más importante”, añadió.

Daniels, que debutó este año con el primer equipo, aseguró que da “un paso hacia lo desconocido” siendo uno de los primeros futbolistas de Inglaterra en revelar su homosexualidad. “Josh Cavallo, Matt Morton y deportistas de otros deportes, como Tom Daley, me han inspirado para tener el coraje y la determinación para hacer el cambio”, expresó.

Además, agradeció el apoyo de su familia, su club, su agente y sus compañeros del equipo juvenil. “Mis compañeros de equipo en el Blackpool aceptaron la noticia y apoyaron mi decisión de abrirme y contarle esto a la gente”, explicó.

Por su parte, el Blackpool Football Club se mostró “increíblemente orgulloso” de que Daniels pueda “expresarse tanto dentro como fuera del terreno de juego”. “Es fundamental que todos promuevan un entorno en el que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas y que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio”, deseó.

¿Caso de homofobia en el fútbol francés?

Este fin de semana el PSG enfrentó al Montpellier de visita en la antepenúltima fecha de la Ligue 1 en Francia. El resultado favoreció al equipo parisino 4 goles por 0 en un gran partido de Lionel Messi que marcó doblete al minuto 6 y al 20. Las otras dos dianas fueron obra de Ángel Di María y Kylian Mbappé.

En el Stade de la Mosson, casa del Montpellier, el PSG decidió unirse a la lucha contra la homofobia.

Lo hizo cambiando el color de los números en las camisetas de los jugadores por el arcoíris que representa a la comunidad LGTBI+.

“En el marco del Día Mundial contra la Homofobia, el 17 de mayo, la #Ligue1 se moviliza. Las camisetas parisinas retoman la bandera del arcoíris, símbolo de paz, diversidad y símbolo por excelencia del movimiento LGBT”, escribieron en sus redes sociales.

En el marco del Día Mundial contra la Homofobia el 17 de mayo, la #Ligue1 se moviliza. Las camisetas parisinas retoman la bandera del arcoíris, símbolo de paz, diversidad y símbolo por excelencia del movimiento LGBT. - Foto: @PSG_inside

Sin embargo, un irónico hecho fue reportado por la prensa francesa. Según los medios de ese país, Idrissa Gueye, mediocampista senegalés que suma más de mil minutos con el equipo y ha marcado tres goles esta temporada, no quiso unirse al gesto de clamor del París Saint-Germain y rechazó lucir la camiseta con los colores de la bandera LGTBI+. Así lo afirma la emisora gala France Info.

El hombre, que nació en el año 1989, fue enviado a la tribuna por decisión propia. Le Parisien dice entre sus páginas que su desvinculación de la causa se debe a “sus convicciones religiosas”. Mauricio Pochettino fue cuestionado sobre la ausencia de este jugador y simplemente argumentó motivos personales, dejando claro que no fue él quien lo apartó y que físicamente está en perfectas condiciones.

Al parecer no es la primera vez que el jugador no se une a causas como estas, pues en la temporada pasada, bajo el marco de la misma celebración, estuvo ausente de su equipo argumentando que padecía unos problemas estomacales y por eso no jugó contra el Reims.

*Con información de Europa Press.