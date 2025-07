Emotivo homenaje en el primer partido del Liverpool tras la muerte de Diogo Jota: “Es muy difícil encontrar las palabras”

You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/o3DxOqgSZw

“Les he dicho que quizá lo mejor que podemos hacer es manejar esta situación como lo hacía Jota. Y lo que quería decir con eso es que Jota siempre era él mismo, no importaba si hablaba conmigo, con sus compañeros de equipo, con el personal, siempre era él mismo. Así que intentemos ser nosotros mismos también”, concluyó Slot en su entrevista.

Homenaje antes del encuentro

Claudia Rose Maguire, esposa del exfutbolista del Preston Sean Maguire, interpretó antes del pitido inicial el tema ‘You’ll Never Walk Alone’ y también la canción ‘Can’t Help Falling In Love With You’. Y a la vez el capitán del Preston, Ben Whiteman, depositó una corona de flores delante de la afición visitante, con la Grada Bill Shankly repleta de pancartas y bufandas con el nombre de Diogo Jota.