Empezó la ‘barrida’ en Junior; defensor “no será tenido en cuenta” por la directiva del club

El primer semestre del fútbol colombiano no fue el mejor para el Junior de Barranquilla en materia de resultados. El equipo tiburón no logró la clasificación a los ocho mejores tras una campaña llena de altibajos que hicieron mella para que el objetivo se quemara en la puerta del horno.

Bajo este panorama, el equipo no pierde el tiempo y empieza a mirar de reojo lo que será el segundo semestre del año 2023 en cuanto a la conformación de su nómina.

Como ya se ha sabido, desde hace varias semanas en las toldas del Junior se ha venido hablando de varias salidas de cara al segundo torneo del año. Su máximo accionista, Fuad Char, reveló en su momento detalles de lo que pasaría con la nómina.

“En mayo vendrán cambios, trataremos de presentarnos en otras condiciones, con refuerzos importantes. Nos ha ido mal en este semestre y haremos todo lo posible para revertir esta situación. Se irán algunos jugadores y llegarán otros para poder darle una respuesta positiva a los aficionados”, dijo meses atrás.

Vladimir había marcado el primer tanto del partido ante Huila - Foto: DIMAYOR

Ante esto, en las últimas horas de este lunes, se habría confirmado la primera salida del equipo. Según el periodista Felipe Sierra, el defensor Amaury Torralvo, quien llegó a esta temporada procedente de La Equidad ya habría sido notificado por la directiva del club para no seguir.

Aunque su contrato a préstamo es hasta fin de año, el club quiere terminar su vínculo y devolverlo al club La Equidad donde logró brillar por unos años en su posición.

Amaury Torralvo volverá a La Equidad tras terminar su vínculo con Junior. - Foto: NurPhoto via Getty Images

En la temporada, Torralvo solo disputó dos partidos con la camiseta de Junior siendo Pasto, su último compromiso oficial.

Más salidas se avecinan

En estos ´últimos días del mes de mayo se podrían conocer las primeras salidas del equipo. Según el periodista Guillo Carbonell, jugadores como Fredy Hinestroza, Luis ‘Cariaco’ González y Didier Moreno, podrían salir al fútbol de los Estados Unidos, una liga que se ha fijado durante los últimos años en el mercado nacional.

No obstante, estos tres jugadores no serían los únicos en partir. A la información se agregaron los nombres de Walmer Pacheco, Ómar Albornoz y Carlos Sierra.

Estos últimos también tendrían ofertas del exterior, y en Junior verían esto con muy buenos ojos, dado los problemas y la poca continuidad que tuvieron algunos.

Aunque no hay nada oficial sobre la mesa, los jugadores serían los más inmediatos en partir, todo ello por el revuelo que ha generado la indisciplina y el nivel deportivo dentro del terreno de juego.

Omar Albornoz marcó en la derrota de Junior ante Millonarios. - Foto: Dimayor

¿Habrá llegadas?

Para nadie es un secreto que Junior tiene la chequera ‘caliente’ y esta vez no será la excepción. De acuerdo con Habla Deportes, la familia Char ha iniciado las conversaciones con Corinthians bajo la intención de traer de vuelta a Víctor Cantillo, volante que es considerado uno de los ídolos de la historia reciente.

Cantillo tiene contrato con el Timão hasta 2024, por lo que la fórmula que ha puesto Junior sobre la mesa es un préstamo por el año y medio que le queda. Los brasileños están abiertos a negociar, pero solo contemplarían la operación si el club rojiblanco se compromete a hacerse cargo de su salario.

El oriundo de Ciénaga (Magdalena) se fue a Brasil en enero de 2020 y lo hizo para ser titular indiscutible; sin embargo, poco a poco ha perdido protagonismo y este año apenas ha jugado 5 partidos oficiales entre el Brasileirão y el campeonato paulista.

Junior vs Atlético Huila - Fecha 20 de la Liga Betplay Dimayor - Foto: DIMAYOR

El miércoles (17 de mayo), después de la eliminación, Hernán Darío Gómez destacó las cosas buenas que se hicieron para salir de los últimos lugares y llegar con opciones de clasificar, pero admitió que necesitan seguir trabajando para devolver a Junior al grupo de candidatos al título.

“Ya me he reunido con los directivos, el viernes me reuniré de nuevo y estaremos reunidos hasta que lleguemos a mejorar todo para el próximo torneo y no suframos tanto. Vamos a trabajar duro en este tiempo de eliminación que tenemos”, dijo al respecto de la planificación para el segundo semestre, que incluye la salida de algunos jugadores y movimientos importantes en materia de refuerzos.