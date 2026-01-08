Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

París Saint-Germain se proclamó campeón de la Supercopa de Francia por cuarta edición consecutiva, al vencer en los penaltis al Olympique de Marsella en la final celebrada este jueves en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait.

Los de Luis Enrique Martínez se adjudicaron el primer título de la temporada después de sellar el sextete en el curso anterior, décimo título del técnico español en París. Con todo, el cuadro capitalino se vio contra las cuerdas ante un Olympique que buscaba su primer título desde 2012.

El Trofeo de Campeones dejó un primer tiempo vibrante, con ocasiones para ambos equipos, incluso más y mejores para los de Marsella, pero con el PSG por delante al descanso. Ousmane Dembélé aprovechó un error defensivo del rival y un pase perfecto de Vitinha para hacer el 1-0 en el minuto 13.

Ousmane Dembélé marcó el camino a favor de PSG en el arranque. Foto: AP

En el segundo tiempo, la final siguió su intercambio de golpes. El PSG tuvo el segundo con João Neves pero el mejor de los de Luis Enrique empezaba a ser Lucas Chevalier por sus paradas. Se libró el defensor del título hasta un penalti del propio portero sobre Mason Greenwood, máximo goleador de la Ligue 1 que convirtió el 1-1.

Mason Greenwood le dio vida, aunque fuera por unos instantes, a Olympique de Marsella. Foto: AP

El cuadro parisino trató de hacerse con el balón, pero los de Marsella fueron a por la victoria hasta encontrar el gol en propia puerta de Pacho en el 87′. Los de Roberto De Zerbi lo tuvieron en la mano, incluso Pierre-Emerick Aubameyang tuvo la sentencia, pero del robo de Pacho al delantero, nació una jugada a tres pases que terminó con el 2-2 de Gonçalo Ramos en el 95′.

El golpe se dejó notar en el OM en la tanda de penaltis, todo fallos ante un Chevalier de nuevo decisivo menos un lanzamiento. Los de Luis Enrique sellaron la 14ª Supercopa del club parisino con el 4-1 definitivo de Desire Doue en la tanda.

*Con información de Europa Press