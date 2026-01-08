Deportes

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

PSG se hace inmenso, nuevamente con Luis Enrique, y aunque parezca que se le va el partido de las manos, siempre encuentra las formas de sacarlo adelante.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de enero de 2026, 10:51 p. m.
PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella.
PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella. Foto: AP

París Saint-Germain se proclamó campeón de la Supercopa de Francia por cuarta edición consecutiva, al vencer en los penaltis al Olympique de Marsella en la final celebrada este jueves en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait.

Los de Luis Enrique Martínez se adjudicaron el primer título de la temporada después de sellar el sextete en el curso anterior, décimo título del técnico español en París. Con todo, el cuadro capitalino se vio contra las cuerdas ante un Olympique que buscaba su primer título desde 2012.

El Trofeo de Campeones dejó un primer tiempo vibrante, con ocasiones para ambos equipos, incluso más y mejores para los de Marsella, pero con el PSG por delante al descanso. Ousmane Dembélé aprovechó un error defensivo del rival y un pase perfecto de Vitinha para hacer el 1-0 en el minuto 13.

Ousmane Dembélé marcó el camino a favor de PSG en el arranque.
Ousmane Dembélé marcó el camino a favor de PSG en el arranque. Foto: AP

En el segundo tiempo, la final siguió su intercambio de golpes. El PSG tuvo el segundo con João Neves pero el mejor de los de Luis Enrique empezaba a ser Lucas Chevalier por sus paradas. Se libró el defensor del título hasta un penalti del propio portero sobre Mason Greenwood, máximo goleador de la Ligue 1 que convirtió el 1-1.

Deportes

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Deportes

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Deportes

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Deportes

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Deportes

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Deportes

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Deportes

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

PSG es el campeón de la Copa Intercontinental: dramática definición sobre Flamengo

Deportes

PSG vs. Flamengo HOY: canal que lo pasa y hora para ver en vivo en Colombia la final de la Copa Intercontinental

Mason Greenwood le dio vida, aunque fuera por unos instantes, a Olympique de Marsella.
Mason Greenwood le dio vida, aunque fuera por unos instantes, a Olympique de Marsella. Foto: AP

El cuadro parisino trató de hacerse con el balón, pero los de Marsella fueron a por la victoria hasta encontrar el gol en propia puerta de Pacho en el 87′. Los de Roberto De Zerbi lo tuvieron en la mano, incluso Pierre-Emerick Aubameyang tuvo la sentencia, pero del robo de Pacho al delantero, nació una jugada a tres pases que terminó con el 2-2 de Gonçalo Ramos en el 95′.

El golpe se dejó notar en el OM en la tanda de penaltis, todo fallos ante un Chevalier de nuevo decisivo menos un lanzamiento. Los de Luis Enrique sellaron la 14ª Supercopa del club parisino con el 4-1 definitivo de Desire Doue en la tanda.

*Con información de Europa Press

Más de Deportes

PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella.

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool.

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Reencuentro de Falcao con el plantel de Millonarios 2026.

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Independiente Medellín se refuerza para 2026 con experimentado que era de Junior

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Real Madrid ganó por un resultado corto al Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Federico Valverde marcó un golazo en el partido de Real Madrid contra Atlético en la Supercopa.

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Enrique Camacho junto a Falcao García. Millonarios confirma otra salida para 2026

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Atlético Nacional busca delantero para ponerle fin a su mercado de fichajes.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

River Plate se vuelve a lanzar a la carga por un central colombiano.

Obsesión de River Plate por colombiano: se relanzan por lograr fichaje de 5 millones de dólares

Noticias Destacadas