La liga de baloncesto más importante del mundo dio vía libre al consumo de la marihuana y no sancionará a los jugadores que salgan positivos por esa sustancia.

Escándalo: los jugadores de baloncesto de la NBA podrá jugar bajo los efectos de la marihuana sin que les pase nada; no habrá sanciones

“La marihuana es un estilo de vida”, aseguró el legendario base de los Sixers de la NBA, Allen Iverson, que encontró en el baloncesto la reivindicación de su vida tras ser arrestado en 1993 por posesión de hierba. Legalizada esa droga en Estados Unidos en 2022, Iverson se unió a la industria del cannabis como Magic Johnson y Megan Rapinoe.

Esa normalización llevó a que la asociación de jugadores firmara un convenio por siete años con la NBA para lograr un histórico acuerdo: se podrá consumir marihuana a partir de la próxima temporada sin temor a sanciones.

Algunos jugadores han relacionado el deporte con fumar marihuana. - Foto: afp-getty images

Un antecedente para esta decisión fue el de la burbuja de Walt Disney en Orlando en época de pandemia, cuando no se hicieron pruebas. Los jugadores podían fumar durante su aislamiento obligatorio. Muchos de ellos alegaron que la sustancia era terapéutica y ayudaba contra las lesiones, el estrés y el insomnio.

La marihuana era una sustancia prohibida en la NBA. Su consumo provocaba una sanción de cinco partidos sin jugar. “Si hacen controles, se tiene que suspender la liga”, dijo en 1997 el exjugador de baloncesto Joe Dumars, quien disputó 14 temporadas y fue dos veces campeón con Detroit Pistons.

Michael Jordan reconoció que nunca estuvo de acuerdo con el consumo de cannabis y otras sustancias. - Foto: AP

Sin embargo, Michael Jordan es la antítesis y fue sacado del molde hasta en el tema de las drogas. Se erigió como el mejor de todos los tiempos, ganando seis anillos con Chicago Bulls, entre otras distinciones individuales, sin consumir marihuana.

En la serie de Netflix The Last Dance expresó su rechazo al consumo de sustancias por un episodio que vivió a inicios de su carrera en la NBA. “Estaba en un hotel tratando de encontrar a mis compañeros de equipo. Empiezo a llamar a las puertas, entré a un cuarto y prácticamente todo el equipo estaba allí. Había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína, por un lado, fumadores de marihuana, por otro, y mujeres. Dije: estoy fuera de eso”, señaló Jordan.

Carmelo Anthony ha reconocido ser consumidor de marihuana. - Foto: afp-getty images

Dennis Rodman y jugadores como Carmelo Anthony o Kevin Durant son fumadores de hierba. “La marihuana no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas”, dijo Durant, estrella de los Phoenix Suns.

Mientras que la NBA, las Grandes Ligas de Béisbol o la UFC no consideran la marihuana como una sustancia dopante, la Agencia Mundial Antidopaje sigue imponiendo su ley, aunque han sido más laxos, pues la actual norma señala que está prohibido el THC en la competición, siempre y cuando la cantidad hallada en la orina no supere los 150 nanogramos por litro.

Kevin Durant también ha dicho que consume esa droga. - Foto: afp-getty images

Juan Diego Tello Palacio, considerado el mejor jugador de la historia del baloncesto cafetero, capitán de la selección Colombia y a quien una lesión lo alejó del draft de la NBA en 2008, tiene una experiencia diferente. “Depende mucho de la persona si termina siendo positivo o negativo. He jugado con compañeros que la consumen y no han notado ventaja, es el jugador el que se hace daño. Aunque algunos la usan para controlar el estrés”, indicó.

Para Gianluca Bacci, gerente de Titanes de Barranquilla y exjugador de la selección Colombia, la legalización será una prueba de fuego para los patrocinadores de la NBA y sus jugadores que no están de acuerdo con el consumo de hierba. “Será interesante ver qué pasará con las grandes figuras que tienen contratos multimillonarios con marcas que no comparten esta misma cultura. No creo que estén dispuestos a fumarse un porro en público si esto les puede costar un contrato”.

JR Smith, exjugador de los Cleveland Cavalier. - Foto: afp-getty images

¿Qué dicen los expertos en Colombia? “La marihuana produce alteraciones en la respuesta al reflejo, disminuye el rendimiento deportivo por la relación de espacio, aumenta la ansiedad, resta la capacidad pulmonar. Sin embargo, es asociada para las patologías musculares con el desgaste del ejercicio y se convierte en algo terapéutico”, dijo Miguel Tolosa, coordinador de farmacología y docente de toxicología.

Lorena Arroyo, médica neurocientífica y experta en prescripción segura de cannabis medicinal, cree que, “además del dolor, el uso de cannabis medicinal puede controlar síntomas como espasmos, alteraciones de sueño y trastornos ansiosos. El uso de cannabis inhalado o vaporizado no se recomienda en deportistas por los efectos en las vías respiratorias”, indicó.