Esta es la razón por la que un jugador surcoreano juega en el Mundial con una máscara

Al capitán de Corea del Sur, Heung-min Son se le vio jugando contra Uruguay con una máscara negra, que cubre parte de su rostro. Aunque para muchas personas es algo extraño, esto lo hace por temas de salud y protección.

El surcoreano debe usar esta máscara protectora luego de que se sometió a una cirugía el pasado 4 de noviembre a causa de cuatro fracturas que sufrió alrededor de su ojo izquierdo y luego de chocar con Chancel Mbemba, de Olympique de Marsella, en un partido de la Champions League.

La participación de Heung-min Son en Catar no era segura a causa de las lesiones que sufrió en su rostro. Sin embargo, su recuperación ha sido pronta.

A través de su cuenta de Instagram el capitán había expresado en días anteriores su agradecimiento a todas las personas que estaban pendientes a su salud.

“Hola a todos. Solo quería tomar un momento para dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y realmente los aprecio a todos. En un momento difícil recibí mucha fuerza de ustedes! Jugar por tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños creciendo, tal como fue uno de los míos también. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto”, se lee en la publicación.

¿Cómo se lesióno Heung-min?

En el minuto 23 en el estadio Vélodrome una acción dividida cuando el surcoreano fue al disputa en el aire por la pelota, el futbolista Chancel Mbemba, defensor del Marsella, impactó el balón de cabeza; al mismo tiempo que su hombro golpeó al coreano en el rostro.

El Tottenham Hotspur informó ese mismo día que el futbolista debía pasar por el quirófano para mejorarse. “Podemos confirmar que Heung-Min Son se someterá a una cirugía para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo. Recupérate pronto @Sonny7″.

Podemos confirmar que Heung-Min Son se someterá a una cirugía para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo.



Recupérate pronto @Sonny7 🙏 pic.twitter.com/WpmI8wObth — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 2, 2022

Partidos del Mundial Qatar 24 de noviembre

Este jueves 24 de noviembre culminan los juegos de la primera jornada del Mundial de Qatar 2022. Por la zona G se enfrentan Suiza vs. Camerún a las 5:00 a. m. (hora colombiana) y Brasil vs. Serbia a las 2:00 p. m. (hora colombiana) en lo que será el debut de Neymar.

Por último, por el grupo H juegan Uruguay vs. Corea del Sur a la 8:00 a. m. (hora colombiana) y Portugal vs. Ghana a las 11:00 a. m. (hora colombiana) en lo que también será el debut para Cristiano Ronaldo.

Los grupos están conformados de la siguiente forma:

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B : Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Corea del Sur vs Uruguay

Este jueves, los uruguayos disputaron el segundo partido del día, mientras que en la tarde Brasil debutará ante Serbia por el grupo G, en el que a primera hora Suiza venció a Camerún.

En el partido entre Uruguay y Corea del Sur las emociones quedaron faltando, pues sellaron un empate sin goles en el que estuvieron la figura del Real Madrid Fede Valverde y el atacante del Tottenham Son Heung-Min. Pero ninguno pudo darle la primera alegría a su país en la edición número 22 de la Copa del Mundo.

Ambos fueron los más insistentes en la zona ofensiva, tanto que el charrúa efectuó tres remates y tuvo la acción más clara de gol cuando sobre el final el balón pegó en el palo. Por su parte, el surcoreano comandó los ataques de su equipo y también por poco abre el marcador cuando el reloj se aproximaba a los 90 minutos.