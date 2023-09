Esta sería la fuerte sanción que recibiría Luis Rubiales tras ser denunciado

El mundo del fútbol sigue en polémica tras lo sucedido en los actos de premiación del Mundial Femenino 2023 disputado en Australia y Nueva Zelanda, donde el entonces presidente de la Real Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, le dio un beso a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección de España, aparentemente sin su consentimiento generando un gran revuelo internacional que a la fecha se ha trasladado a demandas legales y medidas en contra del dirigente.

Diferentes episodios se han desarrollado luego de este acto sucedido el domingo 20 agosto, en primera instancia, futbolistas, medios y afición en general solicitaron la renuncia de Rubiales, sin embargo, esto no sucedió y reavivó la polémica que ha despertado interés mundial.

Luis Rubiales besando a Jenni Hermoso en el Mundial Femenino | Foto: Getty Images

Recientemente, en un nuevo episodio de esta polémica, se conoció que Jenni Hermoso presentó formalmente una denuncia ante la justicia en contra del dirigente español por el beso que le dio, generando que el futuro de Rubiales esté aún más incierto.

Según medios internacionales, la Fiscalía indicó que la española realizó la víspera de la denuncia, un proceso que es necesario para que avance el proceso por la vía penal, tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional diera apertura a la investigación en contra de Luis Rubiales por un “presunto delito de agresión sexual”.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). | Foto: AP

De esta manera, y con la denuncia de Hermoso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, presentará oficialmente una querella contra Luis en “la mayor brevedad posible” según informaron las fuentes internacionales.

Cabe mencionar que desde la más reciente reforma del Código Penal de España, un beso no consentido se puede estar considerando una agresión sexual, por lo que Jenni pudo avanzar este caso a una instancia penal.

El abrazo previo al beso entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso | Foto: REUTERS

La sanción que podría tener Luis Rubiales tras ser denunciado

Ahora, a falta de una decisión formal por parte de las entidades correspondientes, Emilio Cortés, Catedrático en Derecho Penal, contó a la Cadena española Cope, las posibles sanciones que tendría el dirigente en caso de ser declarado culpable, afirmando que “se puede enfrentar desde una multa hasta cinco años de prisión”.

No obstante, recalcó que en este caso no estaría contemplado una condena de cárcel, pero sí una millonaria sanción. “Lógicamente, las cotas más altas de cárcel no se aplican por la jurisprudencia en este tipo de casos. Por eso el legislador ofrece una horquilla de 1 a 4 o 1 a 5, para que en atención a las circunstancias concretas se imponga una pena más grave o una pena menos grave.”

Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la celebración. | Foto: FIFA via Getty Images

Cortés aclaró que un acto así no terminaría en una cárcel sumada a que Rubiales no tiene antecedentes legales que sean de conocimiento público, por lo que, “un acto así no va a justificar un acto en prisión, si finalmente hubiera una condena lo razonable es que estaría por debajo de los dos años. Él no tiene antecedentes que se sepa, y, por tanto, en el caso de que sea sancionado a una pena privativa de libertad, lo normal es que no la cumpla”.

Finalmente, agregó que la Fiscalía debe tener la hipótesis y argumentos contundentes para determinar que fue un beso no consentido, de lo contrario no habrían llegado a estas instancias legales. “Desde la ley del sí o sí, la palabra abuso sexual desaparece y es agresión sexual, que suena peor que el abuso y que va desde las violaciones clásicas hasta este tipo de cosas. La Fiscalía tenía ya competencias, pero si ahora decide que se apersona del caso, es porque mantiene su tesis de que fue un beso no consentido y puede ser una agresión sexual”.

🗣️ Emilio Cortés, Catedrático en Derecho Penal, en @partidazocope



📜 "La pena de Rubiales puede ir desde una multa hasta cinco años de prisión"



🎙️ "Un acto así no va a justificar entrar en prisión, si finalmente hay condena, sería por debajo de los dos años"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/wbHh2BH6lg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 6, 2023