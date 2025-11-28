Este canal transmitirá la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: también se podrá ver online

La Copa Libertadores 2025 tendrá su última salida. Este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana) Palmeiras y Flamengo se verán cara a cara en el estadio Monumental de Lima (Perú). El canal que transmitirá el juego es ESPN y online se podrá ver por Disney+.

La previa se vive picante

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, “O Rei”. Palmeiras y Flamengo decidirán el sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Una marea de torcedores del equipo rubro-negro desfiló la tarde del jueves con una réplica del trofeo en el distrito turístico de Miraflores.

Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdão y el Mengão, se veían en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en medio de cánticos que tronaban en los pasillos.

El Fla aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, roza el campeonato de la liga local con la punta de los dedos, con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y dos partidos por disputar.

“Es un privilegio. Es un momento especial para mí y para los jugadores, dijo este viernes en rueda de prensa el técnico, quien vuelve en los banquillos a la final de un torneo que conquistó dos veces como futbolista en 2019 y 2022.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria.

Abel Ferreira, el técnico que quiere volver a llevar a Palmeiras a la gloria. | Foto: Getty Images

“Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree”, advirtió este viernes Ferreira, doble campeón continental como entrenador en 2020 y 2021.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo de Brasil.

Se espera a unos 50.000 aficionados brasileños en la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló como alternativa ante protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró eco.

La duda del 9 del Mengão

El 9 es la mayor duda del Flamengo para la final, con pitazo inicial a las 16H00 locales (21H00 GMT).

Con Pedro lesionado y el ecuatoriano Gonzalo Plata suspendido, Bruno Henrique se perfila como titular, con el colombiano Jorge Carrascal como alternativa.

Bruno Henrique se perfila para tomar lugar importante en Flamengo. | Foto: Getty Images

“Va a ser un gran partido, con los dos mejores equipos de Brasil y América del Sur”, proyectó el delantero, de 34 años, después de anotar el gol del empate del Fla el martes como visitante ante el Atlético Mineiro (1-1).