Este es el premio que se llevará el campeón de la Superliga 2023 entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira

Este jueves 16 de febrero se disputará el partido de vuelta de la Superliga 2023, título que enfrenta a los dos campeones de la temporada anterior para definir el primer campeón del año. En el partido de ida, Atlético Nacional derrotó al Deportivo Pereira en la capital de Risaralda, por lo que ahora, el campeón tendrá que definirse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Nacional logró imponerse en el partido, en condición de visitante, 1 a 0 con gol de Andrés Felipe Román. Por lo que los verdolagas tienen prácticamente el título servido, ya que lo definirán en su estadio y ante su hinchada. Sin embargo, en frente hay un rival que no le dejará nada fácil el partido.

Nacional y Pereira también jugaron la final de la Copa Colombia 2021. - Foto: DIMAYOR

El equipo dirigido por el brasilero Paulo Autuori no arrancó de la mejor manera la Liga Betplay, pues lleva dos empates, una derrota y una sola victoria, por lo que las críticas no han tardado en llegar. Con este contexto, ser campeón de la Superliga es prácticamente una obligación para el equipo verde.

Por su parte el Deportivo Pereira, a pesar de haber perdido el partido de ida, se ilusiona con dar el golpe en el Atanasio Girardot y poderse tomar revancha de la final de Copa Colombia 2021, en la que los verdolagas le quitaron la ilusión de su primer título a los matecañas.

No obstante, un año después, el Pereira logró ganar su primera estrella, por lo que ahora la Superliga es una oportunidad de oro para ganar su segundo título de historia y que mejor que hacerlo que ante el equipo que más títulos ha ganado en Colombia.

Y a pesar de que ser campeón de la Superliga no representa ninguna participación internacional o un premio mayor al lograr un nuevo título en la historia del fútbol profesional colombiano, sí hay un premio económico que recibirá el equipo que logre levantar el trofeo este jueves en el Atanasio Girardot.

Tolima vs. Cali - Final Superliga 2022 - Foto: Fotos: Dimayor

El campeón de la Superliga 2023 se llevará 524 millones de pesos colombianos, los mismos que se llevó el ganador de este trofeo el año pasado, el cual el Deportes Tolima, que en ese momento, venció al Deportivo Cali. Habrá que ver si este año ese dinero se va para el último campeón de la Liga Betplay, o para el equipo que más estrellas tiene en el fútbol colombiano.

Exfigura de Atlético Nacional atacó a Paulo Autuori y al equipo

León Darío Muñoz, exatacante durante varios periodos y que es recordado de manera grata por goles importantes habló en las últimas horas con Win Sports, en donde dio su percepción y si estaba contento con lo que había mostrado el equipo durante las primeras salidas: “No, para mí no, y es que no es solo una opinión mía, creo que son muchos hinchas de Nacional o allegados que cree que no convence. No tiene una ideología de juego, no gana bien sus partidos, los partidos son muy apretados. En la parte defensiva le llegan cinco o seis veces de las cuales, si usted enfrenta un equipo internacional tienen siempre la tendencia de perder”.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali Fecha 4 Liga Betplay - Foto: DIMAYOR

Tras dar un primer y desalentador panorama, apuntó al estratega brasileño que lleva los hilos del onceno en estos momentos, diciendo que desde la conformación de equipo hubo errores garrafales: “La dirección de Autuori con Nacional ha sido poca. En cuanto a los refuerzos, considero que no son refuerzos indicados para Atlético Nacional, un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo para Atlético Nacional. Creo que el club tiene el poder económico de poder contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol y que le pueda aportar más”.

“El rendimiento de los jugadores muchas veces es muy oscilatorio, muchas veces bien, otras no. Entonces no convence porque no gana bien, en los partidos internacionales todavía no ha resaltado porque no se ha ganado torneos que uno diga, bueno, Nacional este año sí. Me parece a mí que todavía le hace mucha falta y muchas cosas por mejorar y que tiene mucho por agradar, no solo a las personas que son inconformes con el juego de Nacional, sino a la hinchada porque están esperando mucho más de lo que puede dar”, agregó dando a entender que 2023 podría ser una pesadilla para los verdes.