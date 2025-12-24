Estos son los partidos de la NFL para Navidad: hora y dónde verlos, ¿en cuál estará Snoop Dogg?

El primer partido navideño se jugó en la NFL en el año 1971. Es en la década del 2010, que se intensifican la presencia de los encuentros de Navidad en esta competencia, las audiencias televisivas son las que impulsaron este evento.

Desde 2020, es una fecha fija y estratégica en la NFL, de hecho, en 2022 se integraron plataformas como Amazon Prime, Netflix y Peacock, para transmitir estos partidos y este año, Netflix se sumó al evento para Latinoamérica.

Washington Commanders vs. Dallas Cowboys

1 PM hora Colombia

Netflix

Estos dos equipos tienen una rivalidad histórica en la competencia del Este, no tuvieron la mejor temporada este 2025, perdieron más partidos de los que ganaron. En su división están por debajo de los Eagles.

Este partido se seleccionó por el peso mediático de Dallas y la rivalidad que ha trascendido los años con Washington. El equipo de la capital está en reestructuración y las exigencias deportivas no están sobre ellos.

Minnesota Vikings vs. Detroit Lions

4:30 PM hora Colombia

Netflix

Este partido definirá posiciones clave en la NFC Norte y al ser rivales directos, promete competitividad y la presión recae sobre los Lions, que a lo largo de la liga logró consolidar un ataque fuerte, además de contar con el “receptor estrella”, Aamon-Ra St.Brown.

La alta competencia divisional es el principal atractivo, además de, la connotación de ser uno de los partidos de la fecha de Navidad. Detroit también cuanta con una figura, que es su qaterback titular, Jared Goff.

Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos

8 PM hora Colombia

ESPN5/ Disney+ Plan Premium

Esta es la cereza del pastel y es el partido más atractivo de la fecha, a pesar de la desastroza temporada de los Chiefs. Las realidades son totalmente adversas, mientras que los de Kansas ya están eliminados sorpresivamente, los Broncos, hacen una temporada envidiable, llevan 12 victorias en los 15 partidos que se llevan en la temporada.

Kansas City Chiefs puede estar presenciando uno de los últimos partidos de Travis Kelce, su figura, además, Patrick Mahomes está lesionado, sin embargo, este encuentro de Navidad, parece ser una linda oportunidad para reivindicarse y darle una alegría a su afición.

¿En qué partido estará Snoop Dogg y en dónde se puede ver?

Netflix confirmó la asistencia del rapero al show de medio tiempo, el cantante estará en uno de los partidos que transmite la plataforma de streaming.

El partido que escogieron para el gran show de medio tiempo es el de los Lions vs. Vikings, que iniciará a las 4:30 PM. El cantante ya estuvo en un Show de entretiempo de la NFL, fue en el Super Bowl de 2022.